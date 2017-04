(Stockholm)Svensk politi bekrefter at to personer er døde et at åtte er skadede er bragt til sykehus etter fredagen terrordåd i Stockholm. Rikspolissjef Dan Eliasson og sjefen for svensk sikkerhetspolitis(Säpo) bekreftet dette på en pressekonferanse i Stockholm fredag etter middag. Angrepet i Drottininggatan i Stockholm startet litt før kl 15, da en lastebil fra bryggerikonsernet Spendrups kjørte inn i varehuset Åhlens i sentrale Stockholm. Sjåføren fra Spendrups ble skadet da han forsøte å stoppe terroristen, som er videofotografert av politiet. Operasjonssjef Mats Løving i Riksplisen sier at det rådde stor forvirring i Stockholm sentrum fredag ettermiddag. Politiet i Danmark og Sverige stengte av deler av broen mellom Sverige og Danmark etter hendelsen. Stockholms indre bydel er lamslått etter hendelsen og Telenor og Tele 2 opplyser at det er vanskelig å komme frem på telefon. Polititet i Norge og Finland er bevæpnet etter hendelsen og statsminister Stefan Løfven sier at alt tyder på at dette er et terrordåd. ville vise demSveriges Television opplyser at man har sett bilder av de skadde, uten å ville vise dem på TV. Polititet i Stockholm har tatt over ansvaret for å finne gjerningsmannen, skriver Nordens Nyheter. Politiet ber befolkningen holde seg unna den indre delen av Stockholm fordi det er fare for flere terrordåd. Et svensk vitne sier til Nordens Nyheter at fantombildet på den mistenkte leder tankene hen til terroren i St. Petersburg nylig.