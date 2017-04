(Stockholm) Svensk politi bekrefter at fire personer er døde et at femten ble skadet etter fredagen terrordåd i Stockholm. Seks spersoner har forlatt sykehuset lørdag. Rikspolissjef Dan Eliasson og sjefen for svensk sikkerhetspolitis(Säpo) bekreftet dette på en pressekonferanse i Stockholm fredag etter middag. Angrepet i Drottininggatan i Stockholm startet litt før kl 15, da en lastebil fra bryggerikonsernet Spendrups kjørte inn i varehuset Åhlens i sentrale Stockholm. Sjåføren fra Spendrups ble skadet da han forsøte å stoppe terroristen, som er videofotografert av politiet. Operasjonssjef Mats Løving i Riksplisen sier at det rådde stor forvirring i Stockholm sentrum fredag ettermiddag. Politiet i Danmark og Sverige stengte av deler av broen mellom Sverige og Danmark etter hendelsen. Stockholms indre bydel er lamslått etter hendelsen og Telenor og Tele 2 opplyser at det er vanskelig å komme frem på telefon. Polititet i Norge og Finland er bevæpnet etter hendelsen og statsminister Stefan Løfven sier at alt tyder på at dette er et terrordåd. Politiet i Stockholm etterforsker nå saken, og oppfordrer folk til å ikke reise inn til Stockholm fordi man frykter nye terrordåd. Bildet av den mistenkte som politiet har lagt ut på TV, minner oss om hendelsene i St. Petersburg de siste dagene, skriver Nordens Nyheter. Politiet i Europa har innført grensekontroller i Europa, og svensk og dansk politi avholder store kontroller på Øresundsbroen mellom Sverige og Danmark fredag kveld. Svensk politi vil ikke kommentere at det er funnet en bombe i lastebilen som kjørte inn i varehuset på Drottningatan. Den mannen som er anholdt av politiet er fra Usbekistan ifølge SVT 1. Lørdag ettermiddag er ytterligere tre personer pågrepet av svensk politi, mistenkt for å være terroren i Stockholm fredag, skriver Nordens Nyheter.i