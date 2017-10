Sverige og Finland fullførte forrige uke en stor militærøvelse med soldater fra begge land. Saabs Gripen og det amerikanske jagerflyet F-18 Hornet trente sammen ut fra flyplassen i Torneå. Det finske luftforsvareet kjøpe for noen år siden amerikanske jagerfly. De to landene skal sikre Østersjøen mot eksterne militære trusler. Aggresjon mot Sverige og Gotland ligger ifølge en hemmelig regjeringsrapport trusg avslører trusselen fra Russland ifølge Sveriges Television(SVT). Tidligere statsminister og utenriksminister Carl Bildt uttrykker tvil om den hemmelige russiske trusselen, ifølge SVT`s Rapport.

I Allianse med britene

Sverige, Finland, Danmark, Norge, Nederland og de baltiske landene samarbeider med britene om en militær innsatsgruppe som har fått navnet JEF. Den britisk-ledede arbeidsgruppen Joint Expeditionary Force (JEF),kan utplassert raskt ved mulige fremtidige konflikter i Norden og Baltikum. Sveriges Television melder at regjeringen i Stockholm sitter på hemmelige opplysninger om mulig russisk aggresjon mot Gotland. noe tidligere statsminister Carl Bildt stiller seg tvilende til, i henhold til SVT`s Rapport.

Svenske soldater

Sverige har landet tanks og soldater med permanent base på flyplassen på Gotland, som er på den største øya i Østersjøen. Svenskene har ifølge YouTube hatt øvelser med elitestyrker(Livgardet) i Stockholm og Sundsvall. Sverige og Finland gikk i juni i år inn i den britisk-ledede arbeidsgruppen Joint Expeditionary Force (JEF) som vil bli utplassert raskt ved fremtidige konflikter. Forsvarsminister Peter Hultqvist skrev i juni på avtalen med sin britiske kollega Michael Fallon og Finlands nåværende statsminister Jussi Niinistö. JEF er en britiskledet styrke som i krise eller krig raskt kan rykke ut til Baltikum. Styrken, som kom til på NATO- initiativ, bør settes i FN-, EU- og NATO -regi. De tre baltiske landene – inkludert Danmark, Nederland og Norge har sluttet seg til gruppen.

Vil ha svenskene med

Ved en seremoni i Stockholm signerte Peter Hultqvist (S), Fallon og Niinistö dokumentene. Ifølge det amerikanske forsvarsdepartementet er en sammenheng «i tråd med regjeringens vektlegging av forsvarspolitikken regningen at Sverige bør delta aktivt i bilateralt og multilateralt samarbeid i Nord-Europa.»

I mellomtiden dømt JEF tillate for «ytterligere utdyping av den svenske forsvarssamarbeid med en av Europas mest avanserte væpnede styrker,» samt flere «muligheter for samarbeid med de nordiske og baltiske landene» – ikke minst en enda større utbygging av «svensk-finske samarbeid».

Koster millioner

JEF er ikke noen stående styrke, men en ressurs som vil bli satt inn i henhold til behovene i en gitt situasjon. Hvert land bestemmer selv om det vil delta i øvelser eller med militær innsats. Svensk deltakelse har vært diskutert i løpet av året. Forsvarsdepartementeet i Stockholm mener at det kan gi «synergier for utviklingen av Forsvarets evne til å møte en væpnet konflikt med fremmed makt. Deb svenske Forsvaarsmakten (FM) vil kunne bistå JEF med to krigsskip, korvetter, som ifølge en statlig beslutning fra 2015 også kan stilles til NATO`s disposisjon fra 2018. På lengre sikt, vil svensk FM også kunne bistå JEF med krigsfly og spesialstyrker. Størrelsen på de svenske bidragene vil bli bestemt senere. FM mener også at en årlig øvelsesaktivitet for JEF vil gi en ekstra kostnad på ti millioner kroner. Forsvarsdepartementet anser det mulig å bidra til JEF innenfor eksisterende finansielle rammer ved å omfordele operasjoner, skriver Nordens Nyheter.