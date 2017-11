SAS-konsernet inn 1,27 milliarder svenske kroner. Som tidligere varslet har flyselskapet SAS nå utstedt 52,5 millioner nye aksjer til kurs 24,20 svenske kroner per aksje. Det er vel syv prosent lavere

enn det SAS-aksjen sluttet på onsdag, ved børsslutt. Da lå aksjen på 26,10 svenske kroner på Stockholm-børsen. Svenske aksjonærer styrer 26,99 prosent av aksjekapitalen i SAS. Norske

aksjonærer kontrollerer 19,42 prosent av aksjene(staten, oljefondet og amerikanske BlackRocks alliansepartnere Dimensional Fund, Vanguard Group og Wellington Management.) Den danske stat har 14,2 prosent av aksjene, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

– Utstedelsen av nye aksjer styrker SAS’ finansielle posisjon og gir fordelaktige muligheter for å redusere de totale finansielle kostnadene. Vi ser nå fremover til å levere etter tilliten vi har fått fra nye

og og eksisterende aksjonærer, for å styrke SAS’ langsiktige avkastning, sier SAS-sjef Rickard Gustafson gjennom en pressemelding.

Låner ut aksjer

SAS sier egenkapitalen skal brukes til å starte tilbakebetaling av preferanseaksjer fra februar 2018 og vil gi gunstigere finansieringsvilkår ved refinansiering av obligasjonslån. SAS har et

obligasjonslån på 1,5 milliarder svenske kroner med forfall i november i år og en fastrente på ni prosent. For å legge til rette for levering av nok aksjer til investorer i den nye emisjonen, har Knut og

Alice Wallenbergfondet på forespørsel fra SAS lånt ut rundt 24,9 millioner aksjer til Nordea Bank AB (publ). Ingen godtgjørelse betales for aksjelånet, som vil bli returnert når alle de nye aksjene er registrert hos i svenske bedriftsregistre.

Svenskene er størst

SAS har inngått avtale om et seks måneders låneforetak å ikke utstede felles aksjer etter rettet emisjon, med forbehold om visse bestemmelser i selskapets vedtekter og unntak i samsvar med markedspraksis.

Aksjonærer i SAS(Kilde: 4-traders)

Navn Aksjer Prosent

Government of Sweden 56,700,000 17.2%

Government of Denmark 47,000,000 14.2%

Government of Norway 37,800,000 11.5%

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 24,855,960 7.53%

Norges Bank Investment Management 11,925,733 3.61%

Dimensional Fund Advisors LP 6,319,555 1.91%

Unionen 4,150,359 1.26%

The Vanguard Group, Inc. 4,134,054 1.25%

Wellington Management Co. LLP 3,800,282 1.15%

Jonsson Family 3,301,349 1.00%

Svenske aksjonærer styrer 26,99 prosent av aksjekapitalen i SAS AB. Norske aksjonærer kontrollerer 19,42 prosent av aksjene( staten, oljefondet og amerikanske BlackRocks alliansepartnere Dimensional Fund, Vanguard Group og ellington Management. Den danske stat har 14,2 prosent av aksjene, skriver Notdens Nyheter med kilde 4-traders.com.