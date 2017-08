Sylvi Listhaugs besøk i Sverige har ikke gått ubemerket hen. Stockholms byrådsleder Karin Wanngård reagerer på den norsk statsrådens oppførsel i et leserinnlegg i Aftenposten. Hun skriver at Listhaug åpenbart ikke var «opptatt av å lytte, lære eller ha en dialog». Personer Nordens Nyheter har vært i kontakt med i Sverige henviser til store problemer med innvandring i Rosengård utenfor Malmø, og på flere steder utenfor Gøteborg og i Rinkeby nord for Stockholm der det er etablert såkalte parallelsamfunn. den svenske regjeringen er kritisk til innvandringsminister Sylvi Listhaug fordi de frykter høy tilsutning i neste års riksdagsvalg for partileder Jimmy Åkesson i Sverigedemokratene.

«Fra Utenriksdepartementet i Oslo stiller vi oss helt uforstående til oppslaget om kontakt mellom norsk og svensk UD for å advare mot eller unnskylde statsråd Listhaugs besøk. Tvert imot har UD gjennom ambassaden i Stockholm bistått Justisdepartementet i planleggingen og gjennomføringen av besøket, inkludert møtet med den svenske innvandringsministeren. LIsthaugs besøk ble overhodet ikke berørt i samtalene mellom utenriksminister Margot Wahlstrøm og utenriksminister Børge Brende i forbindelse med det nordisk-baltiske møtet som fant sted i Oslo på fredag.», skriver pressetalsmann Frode O. Andersen i en sms til den norske avisen Dagbladet.

Feilslått politikk

Wanngård beskriver Stockholm som en inkluderende by som ivaretar mangfoldet, nettopp derfor ble Listhaug ønsket velkommen både i byen og i Rinkeby, forstaden som for mange er symbolet på feilslått innvandringspolitikk. Wanngård ramser opp flere eksempler på Listhaugs manglende lytteevner:

Listhaug var ikke interessert i å høre om hvordan arbeidsledigheten blant ungdom i Rinkeby har minsket med 30 prosent på tre år – resultatet av en aktiv integreringspolitikk. Ministeren var heller ikke interessert i å høre om de 5000 nye leilighetene som er planlagt i området og kommer til å bidra enda mer til integreringen av dem som bor der. Derimot var Listhaug interessert i å bruke Stockholms gjestfrihet for å skaffe seg poenger i den norske valgkampen som bekrefter et verdensbilde hun er tjent med. Den svenske byrådslederen avslutter sitt debattinnlegg med en kraftsalve mot den profilerte fremskrittspartipolitikeren:

Kritisk til Listhaug

«Sylvi Listhaugs måte å bruke sin offisielle tittel og posisjon, med den hensikt å spre usaklig propaganda i en vennligsinnet by, er usmakelig og en utnyttelse av vår gjestfrihet som jeg aldri hadde trodd jeg kom til å få oppleve i Norden». Hun skulle også møte den svenske migrasjonsministeren Heléne Fritzon, men da hun satt på flyet til Sverige fikk hun beskjed om at møtet ble avlyst. Fritzon begrunnet dette med at hun ikke ville være en del av den norske valgkampen. Den norske innvandringsministeren Sylvi Listhaug ble ikke tatt imot på behørig diplomatisk vis under besøket i Stockholm, skriver Nordens Nyheter.

Flere paralellsamfunn

I en sms til DN.no skriver Sylvi Listhaug via sin talsmann Espen Teigen at hun ikke så noen grunn til å lytte, lære eller ha en dialog under besøket i Stockholm.

– Det har jeg ingen grunn til. Jeg har bare formidlet informasjon vi har fått fra politiet om utsatte og særskilt utsatte områder. Sistnevnte er områder der det har utviklet seg parallellsamfunn. Det må de tåle. Debatten i Sverige er langt mindre åpen enn i Norge. Skal man løse et problem er første bud å anerkjenne det, skriver Listhaug. Tidligere ambassadør i Sverige, Kai Eide uttaler seg også kritisk om Listhaugs besøk i Sverige uten å ha delatt i debatten om fremvoksende svenske paralellsamfunn.

Ap-leder Jonas Gahr Støre er i Tromsø for å lansere partiets lovnader om storinvesteringer i sykehus og for å møte Erna Solberg til debatt i kveld. Tonen for debatten setter Støre allerede nå, for Ap-lederen sier Erna Solberg nå viser svake lederegenskaper i måten hun håndterer Listhaugs svenskebesøk på, ifølge Dagbladet. Den svenske regjeringen møter kritikk i Nordens Nyheter for den måten en norsk minister tas imot i den svenske hovedstaden.