British American Tobacco (BAT), som er verdens nest største børsnoterte tobakksprodusent, kjøper hundre prosent av den svenske snusprodusenten Winnington AB. Winnington står bak innovasjon av hvit snus, som vil si renset tobakk som forblir hvit under leppen under bruk. Moderne tobakkskunder har store krav til munnhygiene og renslighet , noe BAT ser som en viktig vekstdriver, sier Markus Lindblad, Manager Government Affairs, Sweden and Norway til Nordens Nyheter.

Snus er det raskest voksende tobakksegmentet i Vest-Europa, som en følge av at forbrukerne ser etter mindre skadelige måter å konsumere nikotin på. Fremtidens vekst ventes å være spesielt sterk for hvit snus og «tobakksfri snus», der Winnington kan vise til imponerende vekst, til tross for begrenset distribusjon. Winnington har en markedsandel på 0,7 prosent i Sverige og 1,5 prosent i Norge, og vil nå få økt markedstilgang for sine innovative produkter gjennom BATs distribusjonslinjer.

BAT fortsetter å implementere sin strategi om å styrke markedsposisjonen som innovatør gjennom oppkjøp, og dermed skape ytterligere verdier for både forbrukere og aksjonærene.Oppkjøpet gir BAT tilgang til hurtigvoksende produkter som forbrukerne elsker og som er i kraftig vekst. British American Tobacco er den nest største børsnoterte tobakksprodusenten i verden, med hovedkontor i London, med 55.000 ansatte på verdensbasis. Selskapet er notert på London børsen med en markedsverdi på i overkant av GBP 90 milliarder. Det produserer alle typer nikotinprodukter, inkludert tradisjonelle sigaretter, rulltobakk, snus, e-sigaretter med mer. BAT har en sterk posisjon i snusmarkedet og 2016 ble det mest suksessrike året noensinne med en volumvekst på over 11 prosent i Sverige.

Kjøper innovasjon

Foruten tre sterke merkevarer, gir oppkjøpet også BAT tilgang til banebrytende innovasjon av renset/hvit tobakk, med flere muligheter for å utvide dagens tilbud rettet mot forbrukerne. BAT har den siste tiden gjort flere oppkjøp innen området for neste generasjons nikotinprodukter, som styrker selskapets posisjonen som verdens mest innovative nikotin leverings selskap. Winnington vil være en stor ressurs i BATs portefølje og beviser ytterligere BATs forpliktelse til å levere bedre og mindre skadelige nikotinprodukter til forbrukerne. Winnington AB, Snusbolaget Norden AB) med hovedkontor og egen produksjon i Hökerum, Sverige, har produsert og solgt snus siden 2007, med et engasjement og mål om å levere bedre og mindre skadelige produkter til forbrukerne.

Hvit snus på lager

Hvit snus er renset tobakk, som har flere klare fordeler i forhold til den tradisjonelle brune snusen. Ikke bare inneholder den mindre av de skadelige stoffene som nitrosaminar og tungmetaller, men den er mindre rennende og misfarger heller ikke tennene. Forskning bekrefter fordelene med rensede/hvite tobakksprodukter, som responderer veldig bra på viktige behov hos forbrukerne rettet på sentrert munnhelse og -hygiene. Det rensede/hvite tobakksproduktet leverer fortsatt den samme smaksopplevelsen og nikotinleveransen som tradisjonell snus.