Pave Frans har utnevnt fem nye kardinaler – inkludert svensken Anders Arborelius. Han blir den første svenske kardinal noensinne, og kan dermed bli en kommende Pave ifølge SVTs Italia korrespondent Kristina Kappelin.

Anders Arborelius er nå biskop i den katolske bispedømmet Stockholm, Sveriges første katolske biskop av svensk avstamning siden reformasjonen. Han blir den første svenske kardinal noensinne.

Johan Albert Vasa, sønn av kong Sigismund av Sverige, ble utnevnt til kardinal i 1612, til tross for hennes far var selv fra Polen. Hans assistent Agnes Eggertz forteller til Sveriges Television News at biskopen er svært glad over nyansettelsen, som innebærer at han flytter til Roma. Ifølge Reuters var det overraskende kunngjøringen fra Frans under hans søndag tale.

– Selvfølgelig er det en stor glede å våre bestemt del av verden få oppmerksomheten til paven, selv om jeg selv føler en viss beven, sier Arborelius til SV. Denne kunngjøringen er historisk for Sverige og svenske katolikker reagerer med glede. SVT Nyheter Italia Korrespondent Kristina Kappelin sier dette er flott. Sverige har ikke lenger statskirke, og dermed er alle trosretninger i praksis likestilt. Men tradisjonelt er båndene til Roma sterkere fordi Lund tradisjonelt har vært den katolske kirkes hovedsete for Norden.

Har godt øye til Sverige

Cardinals tilhører den katolske kirkes elite, og fungere som pavens nærmeste rådgivere. De kan også være involvert i utnevnelsen av nye paver så lenge kardinalene er under 80 år, og deretter seg selv utnevnt paver.

67-åringen Arborelius vil bli utnevnt kardinal i en offisiell seremoni den 28. juni. Katolske bispedømme Stockholm, Sveriges eneste katolske bispedømme, skriver om det på sin nettside, hvor de skriver at paven utnevnt Arborelius i Regina Caelibönen på Petersplassen. Andre kardinaler utnevnt på søndag er fra Laos, Mali, Spania og El Salvador. Sverige er et lite land i den store katolske kirken og paven vil oppfordre Arborelius gjerning.

– Dette er den nåværende pavens design, som han velger kardinaler i land som ikke har en så sterk katolsk tilstedeværelse. Francis vanligvis snakker om den geografiske periferien, sier Kristina Kappelin. Sverige har dermed styrket seg diplomatisk med tettere bånd til Vatikanstaten, samtidig som Sverige for tiden er medlem av sikkerhetsrådet i FN.