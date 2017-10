Venstrepartiets leder Jonas Sjøstedt(tidl. VPK) i Sverige og og Liberaernas økonomiske talsmann Mats Persson (L) krever at tidliigere justisminister Thomas Bodström(S) ikke utnevne til fylkesmann i Stockholm. Kritikken kommer etter at tidligere utenriksminister Lennart Bodströms sønn er under etterforskning som styremedlem i det svenske forvaltningssselskapet Allra. Lennart Bodstrøm var tidligere utenriksminister i Olof Palems regjering og medlem av Voksenåsens representantskap. Kritikken vokser nå mot at Thomas Bodström blir utnevnt til fylkesmann i Stockholm som tidligere styremedlem i det skandae pleomsuste nsjonsinvesteringsfondet Allra, skriver Dagens Nyheter(Dn.se) etter at Svd.se (eid av Schibsted)først tok opp saken . Den 1. november tiltrer Thomas Bodström, tidligere justisminister for S, som fylkesmann i Stockholms län. Dette ble offentliggjort av regjeringen Stefan Løfven 25. august. En ny skandale er under oppseiling for den sosialdemokratiske svenske regjeringen.

Krftig kritikk

Beslutningen har møtt hard kritikk. Om lag 50 ansatte i pensjonsstyrelsen har som privatpersoner, skrevet et brev til sivilminister Ardalan Shekabari (S), med krav om at utnevnelsen trekkes tilbake. Nå har altså venstreorienterte leder Jonas Sjöstedt og politisk talsmann Mats Persson, økonomisk-politisk talsmann for den liberale partiet, møtt dem som mener at Bodström bør stoppes. Og kritikken voksetr i Sverige.

-Jeg er veldig kritisk. På den ene siden krever regjeringen en kvart milliard fra Allra via Pensjonstilsynet, samtidig som man gir en av styremedlemmene i Allra, den velbetalte jobben som landshøding(fylkesmann) i Stockholm. Man mistenker at han fikk jobben for at han er medlem av det sosialdemokratiske partiet, sier de liberales økonomisk politiske Mats Persson til Dagens Nyheter. Jonas Sjöstedt, vil vente på anklagers undersøkelse av Allra-skandalen før Bodström får et nytt oppdrag, sier han til Svenska Dagbadet(Schibsted)

-Skandalen i Allra er veldig alvorlig, det er mistanke om veldig alvorlig økonomisk kriminalitet og kan ha mistet kvart i milliard. At det også er pensjonisters penger gjør det enda mer alvorlig. I denne situasjonen belønner du en festkammerat med dette gode oppdraget, ikke i stand til å forsvare, sier Jonas Sjöstedt til avisen.

Bakgrunnen er at Bodström ble inntil i fjor utnevnt til styremedlem i det skandalebaserte fondsselskapet Allra. Det var i begynnelsen av året at SvD og Ekot avslørte uregelmessigheter i selskapet, som forvaltet pensjonsmidler rundt 19 milliarder kroner for ca 130 000 sparere. De fleste av dem hadde fått dårlig avkastning etter å ha kjøpt verdipapirer med en premie. Selskapet er anklaget for å ha tapt sparemidler for 150 millioner svenske kroner. Dette har ført til at pensjonsmyndigheten utviste dette selskapet fra fondets pensjonsfond og at myndighetene valgte å åpne en forundersøkelse i saken. Bodstrøm satt bare et halvt år i Allras styre, og han er uskyldig inntil det motsatte er bevist. Men han er også medansvarlig dersom undersøkelsen konkluderer med at selskapet har begått alvorlige feil, skriver Nordens Nyheter.