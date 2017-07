Nåværende administrerende direktør i Wallenius rederi, Anders Boman, er tiltalt av amerikanske myndigheter, mistenkt for ulovlig prissamarbeid. Mistanken omfatter hans tidligere stilling som senior logistic manager i rederiet Wallenius Wilhemsen Logistics, opplyser Sveriges Radio gjennom nyhetsmagasinet Eko. Anders Boman er en av tre tidligere seniorledere i Wallenius-Wilhelmsen Logistics WWL, som av det amerikanske justitiedepartmentet, er mistenkt for å være involvert i kartellvirksomhet i samband med internasjonal sjøtransport og som derfor etterforskes.

Godtok millionbot

Det svensk-norske rederiet WWL betalte i fjor over 800 millioner svenske kroner i bot etter deltakelse i ulovlig prissamarbeid for kjøretøy transport til sjøs. Samarbeidet inkluderte flere andre rederier og ble rullet opp ifølge Sveriges Radio etter flere år lang etterforskning av virksomheten i amerikanske havner. Wallenius rederiets kommunikasjonssjef Richard Jeppson skriver i en uttalelse at rederiet ikke er part i saken og han vil derfor ikke kommentere prosessen mellom individer og US Department of Justice, ref. Anders Wennersten anders.wennersten@sverigesradio.se. Dermed er rederiene Wallenius-Wilhelmsen gså etterforsning i dennesaken.

Åtte hundre millioner

Norske og svenske aviser skrev for ett år siden at amerikanske myndigheter har ilagt det norske rederiet Wallenius Wilhelmsen Logistics en bot på over 830 millioner kroner for brudd på amerikansk konkurranselovgivning.Selskapet har innrømmet forholdene og godtatt boten på 98,9 millioner dollar, skrev nyhetsbyrået AFP. 14. juli 2016. Det deleide selskapet Wallenius Wilhelmsen Logistics (WWL) (deleid av Wilh. Wilhelmsen ASA), som tidligere har tidligere fått en bot på 200 millioner kroner av japanske konkurransemyndigheter, en på 180 millioner kroner av kinesiske myndigheter samt bot fra Sør-Afrika. Det er ventet at også konkurransemyndighetene i EU kommer til å bøtelegge selskapet. WWL har på forhånd satt av 1,7 milliarder kroner for å ta høyde for fremtidige bøter knyttet til sakskomplekset.

Fire selskaper

Opprullingen av det som viste seg å omfatte et ulovlig prissamarbeid i store deler av bilskipsindustrien, startet i september 2012. WWL er det fjerde selskapet som erkjenner straffskyld i den amerikanske etterforskningen av prisfiksing. Saken gjelder ulovlig prissamarbeid om frakt av nye biler til havner i USA mellom 2000 og 2012.

– WWL og dets medsammensvorne svindlet sine kunder over flere år ved å fikse prisene på skipning av biler, lastebiler og annen last som er viktig for vårt lands økonomi, sier Renata Hesse i USAs justisdepartement. Selskapet beklager og skriver i en uttalelse at prissamarbeidet med konkurrenter går mot selskapets retningslinjer.

Transport av biler

Det tradisjonsrike rederiet Wilh. Wilhelmsens engasjement innenfor transport av biler er under myndighetenes granskende lupe i stort sett hele verden. Rederiet ble i 2013 bøtelagt i Japan, mens myndighetene i Sør-Afrika fulgte opp med bøter tidligere i 2015. Mandag morgen melder rederiet i en børsmelding om at konsernet nå også er bøtelagt i Kina. Kinesiske konkurransemyndigheter har ilagt selskapet Eukor Car Carriers, hvor Wilhelmsen eier 40 prosent, og Wallenius Wilhelmsen Logistics, hvor Wilhelmsen eier 50 prosent, bøter på henholdsvis 284,7 millioner yuan og 45,1 millioner yuan.Det utgjør til sammen 443 millioner norske kroner.Bakgrunnen for boten er at de to Wilhelmsen-selskapene har inngått avtaler som er i strid med kinesiske lovgivning og som begrenser konkurransen i det kinesiske markedet.Finansdirektør Benedicte B. Agerup i Wilh. Wilhelmsen ASA bekrefter overfor overfor E 24 at de i separate pressemeldinger(Eukor og Wallenius Wilhelmsen), gir uttrykk for at de er glad for at sakene nå er avsluttet. Begge selskapene skriver at de aksepterer bøtene.

Godtok kjempebot

I juli ifjor ble det kjent at Wallenius Wilhelmsen Logistics godtok en bot på over 800 millioner kroner fra amerikanske myndigheter. Den kommer på toppen av tidligere bøter fra japanske myndigheter på 200 millioner og 180 millioner fra kinesiske myndigheter. Opprullingen av saken startet i 2012, og WWL er det fjerde selskapet som har erkjent straffskyld i den amerikanske etterforskningen, ifølge NTB. Saken omfatter ulovlig prissamarbeid mellom en rekke rederier i bilfraktmarkedet til USA i perioden 2000 til 2011, skriver E 24. Wallenius Wilhelmsen Logistics senior visepresidenter tjener $ 201 000 i året, skriver Nordic News.