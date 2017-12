Vaduz – Torsdag 30. november 2017 besøkte den avgående presidenten i EFTAs overvåkningsorgan, Sven Erik Svedman, Liechtenstein. EFTAs overvåkingsorgan (ESA) overvåker overholdelse av juridiske normer for Det europeiske økonomiske samarbeidsområde (EØS) Island, Liechtenstein og Norge og starter i strid med EØS-loven overtredelsessaken mot Island, Liechtenstein og Norge. Norges ambassadør i Wien, Bente Angell-Hansen har utnevnt til ny president i EØS-tilsynet ESA og skal lede ESAs kollegium fra årsskiftet i Bryssel.

-Arbeidet med EFTAs overvåkningsorgan er svært viktig for troverdigheten av EØS, sa statsminister Adrian Hasler i samtaler med ESA president Sven Svedman. I tillegg til dagens, ble de fremtidige utfordringene for EØS-avtalen diskutert.

Besøk på slottet

Programmet inneholdt blant annet et møte med utenriksminister Aurelia Frick, og en utveksling med president Albert Frick i nærvær av Foreign Affairs Commission og EØS-komiteen of Parliament. Det omfattende programmet ble avrundet ved et besøk hos S.D. Arve prinsen Alois fra og til Liechtenstein på Vaduz slott.

Bente Angell-Hansen har utnevnt til ny president i EØS-tilsynet ESA i Brussel og skal lede ESAs kollegium fra årsskiftet. Hun tar over som ESA-president etter Sven Erik Svedman. Sammen med Angell-Hansen fra Norge vil ESAs ledelse bestå av Högni S. Kristjánsson fra Island og Frank J. Büchel fra Liechtenstein. EØS-EFTA-landene har utpekt alle tre for en periode på fire år fra 1. januar 2018 til 31. desember 2021, mens Angell-Hansens presidentperiode løper fram til 31. desember 2019, skriver Nordens Nyheyer.

Har land fartstid

Angell-Hansen har lang fartstid i den norske utenrikstjenesten og har betydelig Europa-kompetanse. Hun kommer til ESA fra stillingen som ambassadør til Østerrike og leder av Norges delegasjon til FN i Wien. Hun har også vært utenriksråd mellom 2011 og 2014, ambassadør ved Norges delegasjon til FN i Genève (2007-2011) og ambassadør til Ungarn (2005-2007).

Vellyket EØS-avtale

– Sammen med resten av den nye ledelsen i ESA har Angell-Hansen en viktig jobb foran seg med å legge til rette for fortsatt suksess for EØS-avtalen, sier avtroppende ESA-direktør Sven ErikSvedman til Nordens Nyheter.

Högni S. Kristjánsson kommer fra stillingen som Islands utsending til FN, EFTA og WTO i Genève og tar over etter Helga Jonsdottir i ESA. Frank J. Büchel har allerede vært en del av ESAs ledelse i snart fire år og er i dag gjenoppnevnt fram til utgangen av 2021.

ESA er et uavhengig tilsyn som kontrollerer at Norge, Island og Liechtenstein overholder EØS-forpliktelsene sine slik at de kan delta fritt i det europeiske markedet. Mer informasjon om ESAs arbeid finner du på tilsynets nettsider, sier kommunikasjonssjef Anne Vestbakke i ESA.