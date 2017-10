Storebrand kjøper SKAGEN og styrker sin posisjon i et voksende sparemarked. Storrebrand overtar dermed viktige kunder i Sverige og internasjonalt, skriver Nordens Nyheter. Storebrand betaler 1,6 milliarder norske kroner for kjøpet. Dermed styrker det norske forsikringsselskapet seg på markedet for fondssparing.

– Selskapene utfyller hverandre godt. Skagen er en suksesshistorie i det norske sparemarkedet, med en unik forvaltningsfilosofi og en sterk merkevare. Sammen gir vi kundene et enda bedre sparetilbud. Dette er et offensivt grep for økt vekst innen sparing og pensjon, som i økende grad blir ett marked fremover, sier konsernsjef Odd Arild Grefstad.

Hundre tusen kunder

Sparing og pensjon er Storebrands kjernevirksomhet. Oppkjøpet øker Storebrand-konsernets andel av markedet for privat fondssparing på 221 mrd. kroner fra 4 prosent til 17 prosent. SKAGEN har 100 000 personkunder i Norge.

– Vi har allerede en god posisjon i det samlede spare- og pensjonsmarkedet og vil med dette bli den nest største aktøren i et marked i sterk vekst, sier Grefstad.

SKAGEN har også betydelig kapital til forvaltning fra institusjonelle kunder og distributører i Sverige og internasjonalt.

– Sammen kan vi satse enda sterkere i det institusjonelle markedet, også internasjonalt, sier adm. direktør Jan Erik Saugestad i Storebrand Asset Management.

– SKAGEN er en annerledes og uavhengig forvalter som kundene setter stor pris på. Vi har tillit til deres aktive forvaltingsfilosofi og vil hegne om denne og den sterke merkevaren. Vi har god erfaring med tydelig aktiv forvaltning gjennom både Storebrand og Delphi, sier Saugestad.

Krever større effektivitet

Kapitalforvaltningsbransjen krever stadig større investeringer og effektivitet, og selv om forvaltningen vil holdes adskilt, vil vi finne felles løsninger for å sikre en kundeorientert og kostnadseffektiv plattform for videre vekst.

– Jeg gleder meg over denne transaksjonen, som representerer et nytt og spennende kapittel i historien om SKAGEN. Jeg ser frem til å jobbe sammen med Storebrand for å skape god avkastning og økte verdier for våre kunder, sier adm. direktør Øyvind Schanke i SKAGEN.

Resultat for tredje kvartal

Onsdag 25. oktober kl. 10:00: Analytiker- og pressekonferanse ifm. Storebrands resultater for 3. kvartal.

Onsdag 25. oktober kl. 12:00: Pressekonferanse hos SKAGEN, Torgterrassen, Stavanger.