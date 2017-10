Partileder Jonas Gahr Støre gjorde en stor feil ved ikke å selge sine private økonomiske engasjementer før Stortingsvalget 2017. Dette kan ha ført til valgnederlaget for Arbeiderpartiet, der mange medlemmer mente at det var for stor avstand mellom «liv og lære». Dermed stolte ikke velgerne hverken på partilederen eller på partilederen i Arbeiderpartiet. Partiet vinglet også for mye mellom ulike samarbeidspartnere foranvalget, skriver Nordens Nyheter i en valgkommentar.

Tre timers møte

Sentralstyret i Ap satt sammen i tre timer på Youngstorget i Oslo mandag ettermiddag for å drøfte valgnederlaget og medlemmenes svar på de ni spørsmålene som ble stilt på e-post til partimedlemmene. Flest av medlemmene svarte at Ap «har vært for lite konkrete i politikken, at budskapet ikke var godt nok eller at Ap ikke hadde et tydelig prosjekt som klarte å engasjere. Hele 41 prosent av de 9 530 medlemmene svarte akkurat dette i ulike varianter. Deretter kom partiets løfte om å øke skattene med 15 milliarder. 30,8 prosent svarte at dette var årsaken til valgresultatet. Mange fordi partiet ikke frem at budskapet om at bare inntekter over 600 000 kroner skulle rammes, og at pengene hovedsaklig skulle gå til lærere og sykehus.

Angret i ettertid

– Min privatøkonomi tok oppmerksomhet våre velgere ikke har bedt om. Jeg skulle gjerne vært det foruten, sier Ap-leder Jonas Gahr Støre etter at partiets medlemmer har gitt beskjed om hva de mener gikk galt i valgkampen. Når det gjaldt plasseringen av foreldrearven, sa Støre at han hadde planlagt å sette den i fond som fulgte regelverket til NBIM (oljefondet) når han ble statsminister. Dette utsagnet angret han på i ettertid

– Jeg skulle gjerne ha gjort det før sommeren, sier Støre. Han karakteriserte fondet som forvaltet arven som «seriøst og respektert», og avviser at det var uetisk. Slik oppfattet ikke folk flest dette.

Bør få fortsette

Rundt 80 prosent pekte på SV og Sp som ønskede partnere. Flørten med KrF og Venstre med tanke på regjeringssamarbeid, vakte liten begeistring. Venstre for lanstår gt unna i arbeidslivsspørsmål, og det samme gjelder for KrF i verdispørsmål, svarte medlemmene. Forklaringene på valgnederlaget spriker. Redaktør Harald Stanghelle skriver i en kommentar i Aftenposten at det neppe var en enkelt forklaring til nederlaget. Det vanskeligste for Jonas Gahr Støre er kanskje at «vet ikke»-alternativet var det som toppet hos velgerne med 19 prosentav svarene i undersøkelsen. Arbeiderpartiets krav om en skatteøkning på 15 milliarder kroner falt ikke i god jord. Kanskje ikke den dyktige norske utenriksministeren under Jens Stoltenberg fra noen år tilbake, ikke er den rette som Arbeiderpartyiets leder. Men han bør uten tvil få en ny sjanse som Ap-leder frem til Kommunevalget om to år, skriver Nordens Nyheter i en valgkommentar.