Statoil tynget utviklingen på Oslo Børs tirsdag, mens Norsk Hydro var blant aksjene som steg.Statoil-aksjen falt 3,1 prosent etter å ha rapportert et justert driftsresultat på 1.664 millioner dollar i fjerde kvartal 2016, mot ventet 2.206 millioner dollar, ifølge estimater innhentet av SME Direkt for TDN Finans.

Bare syv handledager det siste året har Statoil-aksjen falt mer på Oslo børs enn tirsdag ifølge TDN/Dagens Næringsliv. Den største kursnedgangen det siste året kom 24. februar ifjor. Da sank aksjekursen med 5,1 prosent til 116,1 kroner. Da lå oljeprisen på rundt 34 dollar fatet. Statoil-aksjen sluttet tirsdag på 151,7 kroner. Oljeprisen lå tirsdag ettermiddag på rundt 55 dollar fatet.

– En del av avviket mot forventningene er relatert til engangsposter knyttet til leting i utenlandsporteføljen, sier analytiker Christian Yggeseth i Arctic Securities til TDN Finans, og legger til at både Statoils norske virksomhet og midtstrøm-virksomheten leverte bedre enn ventet.

Arctic-analytikeren peker også på at flere på forhånd «håpet på» at Statoil kom til å guide lavere investeringer for 2017 enn det selskapet faktisk gjorde.

– Vi ventet elleve milliarder dollar, som de også guidet, men noen analytikere ventet lavere, og det utgjør vel en viss skuffelse. I tillegg guider selskapet investeringsnivået opp fremover, noe som gjør at usikkerheten rundt Statoils frie kontantstrømmen fremover øker noe, sier Yggeseth.

– Står litt i fare

Statoils justerte netto gjeldsgrad økte til 35,6 prosent ved utgangen av fjerde kvartal, opp fra 30,3 prosent fra utgangen av tredje kvartal.

– Det er klart at det kan indikere at de står litt i fare for en potensiell nedjustering av kredittratingen sin, sier Arctic-analytikeren, og legger til at man igjen er litt tilbake til balansebekymringer i et mulig scenario med oljeprisfall.

Av positive faktorer fra Statoil tirsdag trekker Yggeseth frem at selskapet guider ganske sterk produksjonsvekst fremover, samt at investeringene i 2016 ble lavere enn det Statoil tidligere har indikert.

Statoil ble omsatt for 782 millioner kroner på Oslo Børs.

Hydro opp på børsen

Blant aksjene som trakk hovedindeksen på Oslo Børs mest opp tirsdag var Norsk Hydro, som steg for tredje handelsdagen på rad. Hydro-aksjen endte opp 1,4 prosent til 48,65 kroner tirsdag. Credit Suisse høyner sitt kursmål på Hydro-aksjen til 56 kroner fra tidligere 48 kroner. «Outperform»-anbefalingen fastholdes. Meglerhuset skriver at voksende aluminiumetterspørsel i møte med tilbudskutt ventes gi betydelig høyere priser. I analysen anslår analytikerne Hydro-verdsettelsen til 70 kroner i et «blue sky»-scenario, hvor det forutsettes at kinesiske myndigheter implementerer en aluminiumsproduksjonsreform for å bedre luftforurensingen i landet, fremgår det av analysen. Norsk Hydro-aksjen ble omsatt for 398 millioner kroner på Oslo Børs.

Venter på Aker Solutions

Innen oljeservicesektoren rettes oppmerksomheten til markedsaktørene senere i uken mot Aker Solutions, som legger frem kvartalstall torsdag. Nordea Markets viser i en oppdatering tirsdag til at i løpet av det siste året har man sett flere store endringer i oljeservicesektoren. Med tre store konsolideringer har konkurransen økt betraktelig i markedet, noe som øker risikoen for at Aker Solutions vil tape markedsandeler over de neste fem årene, mener meglerhuset.

-Denne bekymringen, kombinert med at selskapet nå bare utgjør ni prosent av Akers portefølje, øker sannsynligheten for at Aker Solutions vil kunne være en del av konsolideringen i 2017. For Aker er Ocean Yield og Aker BP langt viktigere brikker», skriver Nordea Markets, som opprettholder sin hold-anbefaling på Aker Solutions i forkant av kvartalsrapporten , skriver Dagens Næringsli.