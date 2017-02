Statoil planlegger å bore rundt 30 letebrønner i 2017, en økning på om lag 30 prosent sammenlignet med 2016. Mer enn halvparten av brønnene skal bores på norsk sokkel. Lundin og Aker BP har gjort et nytt oljefunn med en størrelse på mellom 35 og 100 millioner fat med oljeekvivalenter. Lundin Petroleum, DEA og det Røkke-dominerte Aker BP har gjort olje- og gassfunnet i Filicudi-prospektet i Barentshavet. I Norge består Statoils letekampanje på 5-7 brønner i Barentshavet i 2017.

– Ved å utnytte egne forbedringer og endrede markedsforhold, har vi fått flere brønner, mer leteareal og mer seismikk for leteinvesteringene våre de siste årene, skriver Statoils konserndirektør for leting, Tim Dodson på Statoils hjemmessider.

– Dette gjør oss i stand til å planlegge et sterkt boreprogram for 2017 på ca. 30 letebrønner som operatør og partner. Letebrønnprogrammet har god balanse mellom påviste, velkjente bassenger og nye, uutforskede områder, sier Dodson, og understreker at leteboringsplanene forutsetter tillatelser, riggtilgjengelighet og partnergodkjennelser.

Nesten tjue letebrønner

I 2016 fullførte Statoil til sammen 23 letebrønner som operatør og partner, hvorav 14 på norsk sokkel. Den samlede letevirksomheten, som inkluderer blant annet lisenstildelinger, arealkjøp og seismikk, ble fullført til godt under de opprinnelig anslåtte letekostnadene som følge av effektiviseringer og markedseffekter. I Norge er letekampanjen på 5-7 brønner i Barentshavet helt sentral i aktivitetsplanen for 2017. I Norskehavet og i Nordsjøen er ambisjonen å påvise feltnære volumer for å forlenge levetiden til eksisterende infrastruktur, samt fastslå vekstpotensialet. Totalt forventer Statoil å fullføre 16-18 letebrønner på norsk sokkel i 2017. Nye funn er helt avgjørende for å motvirke fallende produksjon fra dagens felter og sikre nye volumer fra norsk sokkel.

Barentshavet betydelig

– Barentshavet har stått for flere av Norges mest betydelige oljefunn de siste årene. Vi ser fram til å teste nye mål, både i den relativt velkjente geologien omkring Johan Castberg og Hoop/Wisting-området, og noen nye uutforskede muligheter med usikkerhet knyttet til funnsannsynlighet, men potensial for store funn.

– Denne kampanjen kan gi oss avgjørende informasjon om den langsiktige framtiden til norsk sokkel, sier Dodson. Internasjonalt vil Statoils leteboring i 2017 omfatte vekstmuligheter i bassenger der Statoil allerede er etablert med funn og produserende felt, så vel som nye, uutforskede områder.

– Etter at vi tok over som operatør for Carcara-funnet sist sommer, har Brasil blitt enda viktigere i Statoils portefølje, ikke minst på letefronten. Vi trapper opp letingen også i Storbritannia, der vi planlegger tre letebrønner med Statoil som operatør i 2017, sier Dodson.

Andre steder planlegges boring av partneropererte brønner i etablerte bassenger, som Mexicogolfen, og i uutforskede områder, som Indonesia og Surinam. Statoil er også en partner i planlagt leteboring på land i Russland og Tyrkia. Dodson sier at leteplanene for 2017 underbygger vår langsiktige satsing på norsk sokkel, samtidig som vi fortsetter å posisjonere selskapet for globale muligheter. Hvis alt går etter planen, vil vi ha letevirksomhet i 11 land på fem kontinenter i år, sier Dodson.

Vil bore flere brønner

Lundin og Aker BP gjør nytt oljefunn. Funnet er ventet å ha en størrelse på mellom 35 og 100 millioner fat med oljeekvivalenter. Oljeselskapene Lundin Petroleum, DEA og det Kjell Inge Røkke-dominerte Aker BP har gjort et olje- og gassfunn i Filicudi-prospektet i Barentshavet, meldte selskapene mandag. Selskapene forventer at funnet vil ha en størrelse på mellom 35 og 100 millioner fat med oljeekvivalenter. Brønnen traff en 129 meter lang hydrokarbonsøyle med 63 meter olje og 66 meter gass, skriver Dagens Næringsliv. Olje- og energiminister Terje Søviknes (Frp) åpnet mandag Ivar Aasen-feltet i Nordsjøen der Aker-BP siden julaften har produsert olje, ifølge NTB.Ivar Aasen-feltet ligger 175 kilometer vest av Karmøy og skal etter planen produsere olje og gass i 20 år framover. Operatør er det nylig sammenslåtte Aker BP som tidligere besto av Det norske oljeselskap og BP Norge.Det var Det norske oljeselskap som i 2008 fant ressursene på 110 meters dyp. Plan for utbygging og drift (PUD) ble levert i desember 2012, og godkjent i mai året etter. Utbyggingen har kostet 27,4 milliarder kroner.

– Ivar Aasen-utbyggingen er et meget godt eksempel på hva Aker BP ønsker å få til på norsk sokkel. Vi vil investere i prosjekter som skaper langsiktig vekst og verdiskapning både for samfunnet og eierne, sier styreleder Øyvind Eriksen i Aker BP.

Vil dele Lundin i to

Svenske Lundin skriver i en pressemelding mandag at selskapet ser potensiell olje- og gassproduksjon på 79.000-91.000 fat oljeekvivalenter per dag i 2017. Videre opplyser selskapet om at det vurderer å skille ut sin ikke-norske virksomhet i et nytt selskap. Det er virksomhetene i henholdsvis Malaysia, Frankrike og Nederland styret i selskapet foreslår å skille ut i det nylig etablerte selskapet International Petroleum Corporation (IPC). Aksjene i det nye selskapet vil i så fall bli delt andelsvis mellom aksjeeierne i Lundin Petroleum. «Tross en svak produksjonsprognose antar vi at markedet kommer til å fokusere på utskilningen samt oljefunnet i Barentshavet», skriver meglerhuset Swedbank i en kommentar om Lundins strøm av nyheter mandag. IPC har søkt om å børsnoteres på Toronto-børsen i Canada, og planlegger i tillegg å notere aksjene sine på børsen i Stockholm.

-Med en fornyet strategi og fokus tror ledelsen at IPC kan bli et av de ledende uavhengige olje- og gasselskapene internasjonalt, som skal fokusere på produksjon og utvikling av høykvalitetsvarer rundt om i verden, heter det i pressemeldingen. Aker BPskriver at partnerskapet planlegger å bore inntil to ytterligere brønner i Filicudi-prospektet i 2017.