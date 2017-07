Den norske staten er sammen med oljefondet og det amerikanske investeringsselskapet Black Rock største eiergruppe i flyselskapet SAS AB. Den svenske staten har alene 17,1 prosent av aksjene. Den svenske, norske og danske staten har lenge ønsket å selge de statlige aksjene i SAS. Knut & Alice Wallenbergs stiftelse er største private aksjonær i SAS AB med vel 7,5 prosent av aksjene i flyselskapet.

Et investorkonsortium forsøker å selge den svenske statens aksjer i SAS. Men det er etter det Affärsvärlden skriver en tung og vanskelig prosess. Den svenske staten eier 17,1 prosent av aksjene i flyselskapet SAS med en verdi på over en milliard. Ifølge Affärsvärlden prøver Nordea å finne nye, langsiktige aksjonærer. Et konsortium bestående av et lite antall personer har vist interesse for aksjene.

Her er de største aksjonærene i SAS ifølge nettstedet 4-traders. Den norske staten, oljefondet og det amerikanske investeringsselskapet Black Rock har totalt 17,37 prosent i SAS som største eiergruppe.

Government of Sweden 56,700,000 17.2%

Government of Denmark 47,000,000 14.2%

Government of Norway 37,800,000 11.5%

Knut och Alice Wallenbergs Stiftelse 24,855,960 7.53%

Norges Bank Investment Management 11,925,733 3.61%

Dimensional Fund Advisors LP 6,181,610 1.87%

Unionen 4,150,359 1.26%

The Vanguard Group, Inc. 3,833,834 1.16%

Wellington Management Co. LLP 3,626,137 1.10%

Jonsson Family 3,301,349 1.00%

– Minst to investorer er i, men de trenger noen ekstra partnere for å sette sammen finansiering for å overta aksjene, sier en kilde til Affärsvärlden. Prosessen har angivelig pågått i en måned, men ingen avtale er ennu underskrevet. Den svenske regjeringen har allerede meddelt at den ikke ser seg selv som en langsiktig eier i SAS.

– Det foreligger et mandat om å selge statens aksjer i SAS, sa næringsminister Mikael Damberg i februar til nyhetsbyrået TT. I oktober 2016 solgte staten 13,8 millioner SAS-aksjer, noe som reduserer andelen 21,4 til 17,2 prosent. Etter salget, besluttet regjeringen om ikke å selge aksjer de neste 180 dagene. Denne perioden har nå utløpt.

I samband med salget i fjor høst solgte norske stat, en andel av sine aksjer. Expressen skriver at ytterligere store eiere ønsker å selge aksjer, og at det sannsynligvis er den norske stat. Den norske stat eier 11,4 prosent av aksjene, verdt over 700 millioner kroner. En annen kilde hevder at regjeringen er på utkikk etter en eier som kan ta på langsiktig eierskap.

– Prioritet én for staten hadde vært å overlate aksjene i forbindelse med enhver forretningstransaksjon. Konsolideringen av det europeiske flymarkedet vil fortsette.

SAS har lenge trukket, med høye lønninger og pensjonsforpliktelser, som gjør det til et mindre populært oppkjøpet mål. Det er nesten ni år siden avtalen mellom SAS og Lufthansa ikke ble noe av. Siden da har det vært rykter om andre frierne, men ingen avtale er inngått.

Finansielt SAS har blitt hjulpet av fallende oljepriser. Og antall passasjerer peker i riktig retning. I alt 2,9 millioner mennesker reiste med SAS i juni i år, en økning på 4 prosent sammenlignet med samme periode i fjor, ifølge SAS ‘månedlige statistikk.

Den siste kvartal reiste 300.000 flere passasjerer med SAS sammenlignet med samme periode i fjor. Samtidig forblir konkurransen hard og SAS hadde et underskudd i første halvår, split regnskapsåret 2016/2017.

Tallene for andre kvartal var noe bedre enn den første, og aksjekursen har siden peker opp, noe som gjør det enda vanskeligere å selge aksjene. Hver potensielle kjøperen vet også at SAS opererer i en tøff bransje, der konkurranse, spesielt fra lavkost operatører, er hard. Det kan forklare hvorfor den pågående prosessen drar ut.

Regjeringen vil ha verken bekrefte eller avkrefte Business World melder at en kommer til å selge til et konsortium.

– Det er ikke noe nytt å meddele. Staten er ikke en langsiktig eier, men salget vil skje på en forsvarlig måte med hensyn til selskapet og markedsforholdene, sier Daniel Ferreira, pressesekretær for økonomisk utvikling og innovasjon ministeren Mikael Damberg næringslivet.