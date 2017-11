SAS levererar ett markant bättre resultat under tredje kvartalet jämfört med föregående år. Förbättringen drivs

av starkare intäktsutveckling, positiva valutaeffekter samt genomförda effektiviseringsåtgärder. Den positiva

utvecklingen uppmuntrar oss att fortsätta vårt omfattande förändringsarbete för att möta en global konkurrens,

en volatil omvärld och för att skapa utrymme för nödvändiga framtida investeringar i verksamheten, skriver Rickard Gustafsson i en kommentar til SAS kvartalsrapport.

Som ett resultat av den positiva utvecklingen under det tredje kvartalet höjer vi våra utsikter för räkenskapsåret 2016/2017, vilket framgår på sida 10. Vi går samtidigt in i en period där vi kommer att se lägre kabinfaktorer än föregående år. Det beror på att vi fasar in nya Airbus A320neo-flygplan med upp till 180 säten, som ersätter flygplan med cirka 120 säten. Inledningsvis räknar vi därför inte med att fylla alla dessa säten. Däremot kommer tillgången till fler säten att bidra positivt när efterfrågan åter ökar till nästa sommar. Jag ser nu fram emot en höst där vi kommer fokusera på att implementera vårt effektiviseringsprogram, förbereda första flygningen från basen i London samt lägga grunden för det bolag som ska bredda vår intäktsbas, säger Rickard Gustafson

VD och koncernchef i SAS:

SAS RESULTAT MAJ 2017 – JULI 2017

Resultat före skatt: 1 973 (1 036) MSEK

Resultat före skatt och engångsposter: 1 863 (1 003) MSEK

Intäkter: 12 210 (11 133) MSEK

EBIT-marginal: 17,1% (10,4%)

Denna information är sådan information som SAS AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom nedanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 5 september 2017 kl. 08.00 CEST.