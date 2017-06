Norwegians trafikktall for mai viser at vel 2,9 millioner passasjerer fløy med selskapet denne måneden, en økning på 11 prosent sammenlignet med samme periode i fjor. Fyllingsgraden var på 86,5 prosent. Totalt 2 923 597 passasjerer reiste med Norwegian i mai, 281 931 flere enn i samme måned i 2016. Den totale trafikkveksten (RPK) økte med 17 prosent og kapasitetsveksten (ASK) med 19 prosent før sommerferien.

– Vi er godt fornøyd med at stadig flere velger å fly Norwegian. Den største veksten denne måneden kommer internasjonalt, noe som bidrar til økt verdiskaping og flere arbeidsplasser i de områdene vi flyr. Lanseringen av ny langdistansebase i Roma og ruter til New York, Los Angeles og San Francisco ble meget godt mottatt på begge sider av Atlanteren, sier konsernsjef Bjørn Kjos i Norwegian. Nå satser Norwegian også på Argentina.

Punktlighet åtti prosent

Norwegian gjennomførte 99,7 prosent av de planlagte flygningene i mai. Punktligheten var på 82,7 prosent.

Norwegians flåtefornyelse fortsetter med leveranse av en Boeing 787-9 Dreamliner og tre Boeing 737-800 denne måneden. Med en gjennomsnittsalder på 3,6 år, er Norwegians flyflåte blant de mest moderne og miljøvennlige i verden, sier kommunikasjonssjef Lasse Sandaker-Nielsen, i Norwegian

Sjette største selskap

Norwegian er det sjette største lavprisselskapet i verden med rundt 7000 dedikerte medarbeidere. I dag opererer Norwegian over 500 ruter til mer enn 150 destinasjoner i Europa, Nord-Afrika, Midtøsten, Thailand, Karibia og USA. Norwegian har en flyflåte på rundt 130 fly som frakter omlag 30 millioner passasjerer i året. Selskapet har en av verdens yngste flåter med en gjennomsnittsalder på 3,6 år. I 2015 ble Norwegian kåret til det mest miljøvennlige transatlantiske flyselskapet avThe International Council on Clean Transportation (ICCT). Både i 2015 og 2016 har Norwegian blitt kåret til verdens beste lavprisselskap på langdistanseruter, ifølge flypassasjerer som har stemt i anerkjente SkyTrax World Airline Awards. For fjerde år på rad har Norwegian også blitt kåret til Europas beste lavprisselskap av SkyTrax, skriver Nordens Nyheter.