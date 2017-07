I sommer er det mange barn som gleder seg til spennende opplevelser og skrekkblandet fryd på besøk i de etter hvert mange ulike temaparkene i inn- og utland. Mange barnefamilier reiser til «Grøna Lund» i Stockholm eller «Liseberg» i Gøteborg. Halvparten av de voksne mellom tretti og førti år skal ut på tur denne sommeren. Her gir Sparebank 1 deg råd om hvordan du skal styre din egen økonomi, skriver Nordens Nyheter.

Slunken lommebok

En forbrukerundersøkelse som Respons har utført for Sparebank 1 viser at 46 prosent, eller nesten halvparten av de voksne i alderen 35-44 år skal på en eller flere parker i ferien, noe som betyr at svært mange barnefamilier har slike planer.

– For mange barn er dette sommerens høydepunkt. Men alle foreldre som har vært i en fornøyelsespark eller en temapark vet at lommeboka fort blir slunken etter en dag eller to i parken, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen i SpareBank 1.

Alt koster

For en familie på fire handler det fort om et par-tre tusenlapper i løpet av en dag. Inngangspenger, parkering, is, brus, mat og suvenirer – alt koster. Og når utgifter til reise og overnatting kommer i tillegg, får feriepengene virkelig bein å gå på. Husk også trengselsskatt på 8 pluss 8 svenske kroner i Gøteborg i år.

– Skal du unngå å bli ruinert er det helt nødvendig å ha kontroll på utgiftene. Og da handler det om god planlegging. De som er godt forberedt kan ha det like gøy som alle andre, men uten å tømme kontoen fullstendig, sier Gundersen.

Han trekker fram flere eksempler på hvordan en barnefamilie kan gjøre parkbesøket billigere:

– Nyt medbrakt

– Kjøp billettene på nett og ta med egen mat og drikke. Fyll opp kurven eller kjølebagen med god niste, kanskje litt frukt og en flaske drikke til hver. Flasken fyller du opp igjen med vann gratis, sier Gundersen. Mange parker har fine picnicområder, noen til og med griller for medbrakt grillmat. I tillegg har parkene ofte gratis traller med plass til både barn og det du bringer med deg.

– Medbrakt mat blir både hyggeligere og bedre enn det som tilbys på kafeer og spisesteder i parken. Prisnivået og kvaliteten på parkmaten imponerer ingen, sier forbrukerøkonom Magne Gundersen.

Sparebank 1 gir deg åtte smarte tips som gjør parkbesøket billigere:

Lavere billettpris når du bestiller på nett. Ofte stor rabatt på dag to-billetter.

Ta med drikke og en god niste. Og gjerne litt frukt eller snacks og et picnicpledd.

Avtal på forhånd et beløp barna kan bruke i parken eller at de får en leke eller en suvenir. Da unngår dere mas og diskusjoner underveis

Sjekk om du kan få rabatter gjennom medlemskap i lag, foreninger eller kredittkort.

Med sesongkort blir prisen per besøk fort svært lav for de som har planer om mange besøk.

Noen sesongkort gir rabatt eller gratis inngang i andre parker i samme kjede i Norge og i utlandet.

Overnatting et stykke unna parken. Blir billigere enn hoteller tett ved.

Parkering kan ofte bestilles på forhånd, med rabatt.

Denne elektroniske undersøkelsen er utført av Respons Analyse i perioden 25. mai – 1. juni 2017 med etlandsrepresentativt utvalg på 1 016 personer i Norge, skriver Nordens Nyheter.