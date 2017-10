Caixa Bank, Spanias største sparebank, flytter sitt hovedkontor til Valencia syd for Barcelona, ifølge avisen El Periódico , som skriver at den juridiske usikkerheten øker som følge av den spanske uavhengighetsstriden.Flere bedrifter vil flytte sitt hovedkvarter fra Catalonia, fordi de frykter at regionen vil løsrive seg fra Spania i tirsdag skriver El Periodico. Oljefondet har investert 77 milliarder kroner gjennomretning 75 investeringer i Spania. Uroen i Spania sprer seg i frykt for mer politisk uro dersom den politiske utviklingen går i negativ.

Tjener fem milliarder

Oljefondets største investeringer i Spania er Banco Santander med 11,3 milliarder kroner(eierandel 1,73%), Telefonica 5,6 milliarder kroner( 1,39%), Banco Bilbao Vizcaya 4,5 milliarder(1,17%), Bankia S.A. 2,3 milliarder( eierandel 2,31%). Disse selskapene har hovedkvarter utenfor Catalonia. I Caixa Bank har fondet investert 1,5 milliarder(0,85%). I Barcelona-baserte Gas Natural har fondet investerty 1,2 milliarder (0,74%). Aksjene i Banco Santander har steget med 45,5 prosent det siste året, dermed har oljefondet tjent fem miliarder på aksjer i Spanias Største bank. Banco Bilbaos aksjer har steget 40,5 prosetn på ett år, mens Caixa som ligger i Catalonia, har steget med 71, 2 prosent på ett år ifølge Euroinvestor.

Flytter til Mallorca

Sparebankens eier, bankstiftelsen La Caixa, skrev lørdag at de i første omgang flytter sitt hovedkvarter til Palma de Mallorca så lenge den politiske uroen i Catalonia fortsetter. I første omgang denne uken. Caixas beslutning kommer bare to dager etter at en annen av landets største banker, Banco Sabadell, besluttet å flytte hovedkvarteret fra Barcelona til Alicante. Ytterligere en bank, Banco Mediolanum, har klargjort utflytting

Det er imidlertid ikke bare banker som nå pakker ned sine kontorer i Barcelona. Også Gas Natural har besluttet å forlate storbyen. Biotek-firmaet Oryzon Genomics har også besluttet å flytte sitt hovedkontor til Madrid. Da nyheten ble kjent, steg aksjeverdien i selskapet med 29 prosent, skriver Aftenposten.

AKsjeuroen sprer seg

Det samme har telefoniselskapet Eurona, som flytter til Madrid, og Proclinic, som etablerer seg i byen Zaragoza. Tekstilselskapet Dogi har også gitt beskjed om at de flytter. Bedre kjent i Norge, er kanskje vinprodusenten Freixenet. Felles for virksomhetene er at de frykter en katalansk løsrivelse. For bankene betyr det at hvis Catalonia lykkes med å bryte ut av Spania, så står man utenfor EU og systemet som regulerer bankvirksomheten. Når så mange kjente selskaper varsler utflytting, sender dette et kraftig signal om at en eventuell løsrivelse vil få alvorlige konsekvenser for finans- og næringsvirksomheten i regionen, ifølge El Pais.Ifølge The Wall Street Journal kom flytterushet etter at regjeringen i Madrid fredag innførte nye regler som gjør det lettere for bedrifter å flytte sitt hovedsete.

Produksjon i Catalonia

Sysselsettingsmessig får utflyttingen ikke store konsekvenser, fordi flyttingen først og fremst omfatter selskapenes hovedadministrasjon. De som har produksjonsenheter skal fortsatt ha disse i Barcelona. Motstandere av katalansk uavhengighet gjennomfører lørdag demonstrasjoner i Catalonias regionhovedstad Barcelona, Madrid og andre steder i Spania. Avisen El Mundo skriver at det katalanske separatistpartiet CUP arbeider med en løsrivelseserklæring som det håper å få flertall for på et møte tirsdag, skriver spanske aviser.