Stortingets næringskomité har avgitt innstilling i saken om endringer i konsesjonsloven. Et flertall i næringskomiteen på Stortinget vil fjerne priskontrollen på rene skogeiendommer, og heve konsesjonsgrensen fra 25 til 35 dekar dyrket mark. Dette har NORSKOG arbeidet for gjennom årtier, og er svært fornøyd med at våre politikere forstår betydningen, sier næringspolitisk sjef i NORSKOG, Benthe E. Løvenskiold til Nordens Nyheter.

Skogen altfor passiv

-Vi har i dag altfor mange passive eiere av skogeiendommer. Skal skogen bidra inn i det grønne skiftet slik som både vi, politikerne og ikke minst samfunnet ønsker, må disse eiendommene bli solgt til noen som ønsker å drive dem. Ved å fjerne priskontrollen, slik som et flertall nå har gått inn for, vil lysten til å selge øke betraktelig. Det er ingen automatikk i at prisen faktisk blir høyere, men da har man en visshet for at man har fått markedspris. En hel verdikjede fra stubbe til industri har bedt om dette i lengre tid. Det store spørsmålet er nå hvordan Venstre og KrF stiller seg til ytterligere liberalisering.

Konsesjonsfri handel

Høyre og Fremskrittspartiet foreslår i tillegg i innstillingen å innføre unntak for konsesjonsplikt for eiendommer under 3000 dekar og som er uten jordbruksareal. Det betyr at det blir konsesjonsfri omsetning av rene skogeiendommer som ikke er over 3000 dekar om det blir vedtatt. NORSKOG er svært fornøyd med at Regjeringspartiene med støttepartier nå endelig får til endringer i konsesjonsloven. Dette er en god start for å for at skogen igjen skal bli en stor og viktig næring i Norge.