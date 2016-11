José Manuel Entrecanales Domecq (53), CEO og styreformann i italienske Acciona SA, har 700 millioner norske oljekroner på eiersiden fra Norges Bank Investment Management når han skal bygge Nordens lengste jernbanetunell. Det spanske holdingselskapet der hans familie har en eierandel på over femti prosent (Accia SA), har inngått en kontrakt på ti milliarder kroner med norske regjeringen. Aftenposten skriver at det spanske datterselskapet Acciona Infrastrukturas er mistenkt for korrupsjon før kontraktens inngåelsse. Nordens Nyheter har sett på eierstrukturen i den spanske banken Santander og Acciona SA, der Norges Bank og investeringspartneren BlackRock,er minoritetseiere gjennom finansinvesteringer. Men tilsammen eier en uformell «børsgruppen» over 11 prosent Acciona SA, noe som i praksis betyr at de kan stemmer sammen på generalforsamlingen.

Ti milliarder i Santander

Oljefondet har investert hele elleve milliarder i Spanias største forretningsbank(Santander) og fem milliarder i Italias største bank Unicredit. Norges Bank(NBIM)og den amerikanske investeringspartneren BlackRock er minoritetseiere i selskapet som fikk jobben med å bygge Skandinavias største jernbanetunell. NBIM har investert 703 millioner direkte i spanske Acciona SA, med en eierandel på 1,62 prosent. Ti investorer i en uformell «børsgruppe»av finanskapital eier 11,51 prosent: Capital Research, Dimensional Fund, NBIM, Vanguard, USB,Assciona SA,Wells Fargo og Capital Invest). La Familia Entrecanales eier altså hele 55,5 prosent. I Norge er Assiona Infrastrukturas organisert i en Joint Venture-prosjekt med italienske Ghella ANS(Joint venture-navnet i Norge er AGJV).

Eierskap etter norsk modell

José Manuel Entrecanales Domecq tilhører en Spanias rikeste familier, med en eierandel på 55,7 prosent i Acciona SA, som igjen eier Assiona Infrastrukturas. Hans eiermodell likner den finansmannen Kjell Inge Røkke bruker i sine Aker-selskaper.Oljefondet er sammen med en gruppe amerikanske fond tilsammen nest største aksjonær med en minoritetsandel på tilsammen over elleve prosent ifølge nettstedet 4-Traders.com.. Capital Research & Management er nest største eier med 4,07 . Norges Banks Investment Management er tredje størst med 1,68 prosent. Tredje størst er det amerikanske selskapet Dimentional FundAdvisors(1,73 prosent.), mens amerikanskeVanguard Group(samarbeider med BlackRock) har 0,88 prosent, sveitsiske UBS Management 0,78 prosent, Wells Fargo 0,30 prosent. Acciona- gruppen er en av verdens største leverandører av rent/destillert drikkevann i Spania og Mexico. Oljefondet har investert 11milliarder kroner i Spanias største bank, Banco Santander, med en minoritetsandel på på 1,77 prosent. Denne banken er en viktig brikke i spansk næringsliv.

Konsentrert eierskap

Jose Entrecanales og selskapet Acciona SA, er et av Spanias største infrastrukturselskap, som investerte tungt i produksjon av ren energi før den spanske finanskrisen, og etter at den spanske regjeringen kuttet subsidier til sektoren, fikk hans selskaper et tap på € 2 milliarder i 2013. Entrecanales insisterer fremtiden er fortsatt lys for fornybar energi. Faktisk,Acciona fikk en tillitserklæring når det gjelder vind og solenergi. Financial Times kriver at det å få et intervju med sjefen i selskapet føltes som å bli innvilget audiens hos paven. Den eierstyring av selskapet (høy eierandel) reflekterer også en historisk konservativ spansk forretningspraksis. Hans bestefar grunnlagt Acciona i 1931 og hans sønnesønn kombinerer idag rollene som styreformann og konsernsjef. Familien eier mer enn halvparten av aksjene, slik at minoritetsaksjonærer med lite å si over strategiske beslutninger. Entrecanales påpeker at selv om det er fire familiemedlemmer i styret, er alle uavhengige. Men med store entreprenørkontrakteri Norge har den norske staten selvsagt en hel del å si. Finansdepartementet(NBIM) i Oslo har som nevnet investert 700 millioner kroner på eiersiden i entreprenørselskapet Acciona SA

Mistanker om korrupsjon

I september i år satte statsminister Erna Solberg og samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen prosjektet i gang. Allerede i august 2013 – to måneder før Acciona ble prekvalifisert for Follo-banen – ble en angivelig korrupsjonssak rullet opp ,der fire ansatte i Acciona Infrastructuras ble pågrepet. I byen Zaragoza nordøst i Spania ble flere ansatte, og den lokale toppsjefen, siktet forkorrupsjon. De skal blant annet ha sendt gaver, inkludert smykker og kontanter, til politikere og sentrale byråkrater. De er anklaget for blant annet hvitvasking, bedragerier, dokumentforfalskning, økonomisk utroskap og underslag av offentlige midler for til sammen over én milliard kroner. Hverken Acciona eller noen av de ansatte er dømt i noen av sakene. Aftenposten reiser spørsmålet er hvordan selskapet har fått en kjempekontrakt i Norge og idag kjemper om enda en milliardkontrakt.

Nordens lengste tunnell

TBM er en boremaskin som er tilpasset for prosjekt Follobanen og ble overlevert fra produsenten Herrenknecht tidligere i år. I september vil man begynne å bore tunnelen som skal bli Skandinavias lengste jernbanetunnel når det står ferdig i 2021. Dette er også det største norske TBM-prosjekt i historien. En tunnelboremaskin (TBM) er en maskin som brukes for å lage en fullstendig og vanntett tunnel i en prosess. Byggefirmaet Acciona Ghella Joint Venture vil bruke fire lignende Rigger å grave 18,5 km av 20 km tunnel mellom den norske hovedstaden Oslo og byen Ski, på vegne av det norske Jernbaneverket.

– Vi er stolte av å presentere den første tunnelboremaskin som skal brukes på prosjektet. Det cutterodet i front er i Oslos blåfarge, og disse Riggene har blitt tilpasset for norske fjell og norsk geologi. Samarbeidet med Jernbaneverket og AGJV og har vært veldig bra, noe som gjenspeiles i levering foran skjema, med god kvalitet, sier Fernando Vara,prosjektdirektør i Acciona Ghella Joint Venture til Nordens Nyheter.