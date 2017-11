IONITY, et joint venture mellom BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company og Volkswagen Group med Audi & Porsche, skal etablere et nettverk med av HPC-ladere (High Power Charging) for elbil-kunder over hele Europa for å muliggjøre e-mobilitet over lange avstander. Circle K er valgt som partner. Circle K og IONITY slår seg sammen for å realisere et europeisk nettverk. Kunder i Norge vil få tilgang til HPC-ladere på utvalgte stasjoner i Circle Ks nettverk, sier Christoffer Sundby, Norgessjef i Circle K til Nordens Nyheter.

Sikrer stort nettverk

Circle K innleder samarbeid med IONITY for å installere og drifte et nettverk av høykapasitetsladere for elbiler. Nettverket kommer til å dekke hovedveiene i Europa. Nettverket er basert på CCS-standarden (Combined Charging System). Effektnivåer på opptil 350 kW gjør det mulig på redusere ladetiden betraktelig sammenlignet med de systemer som finnes i dag.

– Vi er stolte og glade over vårt samarbeide med IONITY. Sammen skal vi bygge et lade-nettverk med den største kapasiteten i Europa. Initiativet understreker Circle Ks ambisjon om å være en del av e-mobilitetsløsninger i hovedmarkedene våre. Vi vil gjøre det enkelt for kundene våre å ta del i teknologiutviklingen som nå, for første gang, gjør det mulig hurtiglade for alle som skal reise over lange avstander, sier Christoffer Sundby videre.

Fire hundre stasjoner

IONITYs nettverk kommer til å bestå av rundt 400 HPC-stasjoner i flere land i Europa. Hver stasjon har i snitt seks ladepunkter. Circle K skal være IONITYs nettverks-partner i sju land. Det er planlagt å etablere neste generasjons hurtigladere på stasjoner i Norge, Sverige, Danmark, Irland, Litauen, Latvia og Estland.

– Circle K har et omfattende nettverk av stasjoner på strategiske steder, og de har allerede god erfaring med å tilby lading av elbiler. Selskapene våre har et felles mål om å tilby raske, innovative og behagelige ladeløsninger for våre kunder, sier regionsdirektør Norden og Baltikum hos IONITY, Jan Haugen Ihle.

Norge får tjue stasjoner

Med effektnivåer på opptil 350 kW gjør nettverket det mulig for el-biler, som har teknikken, å redusere ladetiden betraktelig. Nettverket støtter eksisterende og neste generasjon elektriske biler som har CCS-systemet.

Målet er å muliggjøre reiser over lange avstander gjennom et åpent nettverk av ladestasjoner langs hovedveier og store gjennomfartsårer. Det har tidligere ikke vært mulig for mange førere av elektriske biler.Norge får 20 stasjoner med i snitt seks ladere på hver stasjon.

Først på Rygge, Dal og Kjerlingland

De tre første pilotene kommer på Circle K Rygge i Østfold (E6), Circle K Dal nord for Gardermoen i Akershus (E6) og Circle K Kjerlingland i Aust-Agder (E18). Samtlige 20 stasjoner med HPC-ladere i Norge vil være en del av et europeisk nettverk, som inkluderer naboland, og muliggjør reiser over lengre distanser. IONITY planlegger å rulle ut ladere på 400 steder i Europa. Circle K og IONITY vil i utgangspunktet etablere 60 av disse sammen. Hver stasjon i nettverket har i gjennomsnitt seks ladepunkter. HPC-nettverket vil gradvis bli rullet ut i Circle Ks nettverk. Pilotene forventes etablert i de skandinaviske landene på tampen av 2017. Resterende HPC-ladere forventes forventes etablert i 2018 og 2019, skriver Nordens Nyheter.