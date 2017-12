Anzyz målgruppe er store bedrifter med store datamengder og i Sverige er det i dag ca 500 bedrifter med mer enn 1 milliard i årlig omsetning. For Anzyz vil dette være et spennende første steg utenfor

Norge, sier administrerende direktør Svein Olaf Olsen.

–Vår erfaring fra Norge er at vår løsning passer best for bedrifter med store datamengder, noe som sammenfaller med bedrifter som har stor omsetning og mange ansatte. Vi har derfor valgt Stockholm

som vårt første steg i vår internasjonalisering, da Stockholm har 100 bedrifter med mer enn 10 mrd i omsetning sier Administrerende direktør, Svein Olaf Olsen.

-Videre ser vi at Stockholm under de seneste årene har etablert seg med en rad ulike Unicorn selskaper (selskap med et markedsverdi på mer enn 1 milliard dollar), samt er ledende innom Helse i

Norden hvor vi håper å kunne dra nytte av vår referanse fra Sørlandet Sjukehus.

Strategien vil i hovedsak være den samme som for tidligere salgscaser i Norge.

Anzyz ble etablert 2014 og er bygd rundt en teknologi utviklet av professor Ole Christoffer Granmo – Universitetet i Agder. Granmo har brukt 10 års forskning på algoritmer som base for en ny og

effektiv metode for språkanalyser, som ennå ikke er publisert. Bedriften er lokalisert i Kristiansand med 8 ansatte og har brukt nærmere 14 millioner i produktutvikling.

– Etableringen av et eget kontor i Stockholm gir oss viktig lokal tilstedeværelse og vil bidra til en best mulig spredning av teknologien utviklet her i Agder, sier Olsen.

Stockholms-kontoret har foreløpig en person som er tilknyttet fra rådgivningsfirmaet Analysys Mason ved Nils Petter Tetlie som skal bidra med etableringen av selskapet i Sverige. Administrerende

Direktør Svein Olaf Olsen og VD Nils Petter Tetlie i analysysmason.com. Non-profitt Inkubatoren Aleap er Norges største innovasjons og oppstarts miljø for gründere innen helse. Selskapets mål er å

forandre verden gjennom innovasjon, ved å utvikle et økosystem for oppstartsbedrifter innen helse, som gir ambisiøse entreprenører muligheten til å skape nye produkter og selskaper, bedre og

raskere. Selskapet gjør dette ved å tilby et bredt utvalg med viktig kunnskap og ekspertise, fleksibel infrastruktur og et internasjonalt forretningsnettverk. Bedriften mener at entreprenørskap og

suksessfulle oppstartsselskap vil ha fordeler av å samarbeide i et tverrfaglig miljø hvor det å dele kunnskap er fundamentalt.