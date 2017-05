Berettiget optimisme – ikke bare håp -for global økonomi de to neste årene, det sier SEBs sjefsøkonom Robert Bergqvist til Sveriges Radio etter fremleggelsen av en fersk utgave av Nordic Outlook. Nå øker den økonomisk aktiviteten de to neste årene. SEB`s vekstanslag for Sverige er løftet ytterligere. Men banken advarer mot at Riksbanken frykter økt inflasjon i 2018, skriver Nordens Nyheter. Det er underliggende styrke i fremvoksende økonomier som Kina og India , og man venter at den politiske uroen i verden legger seg etter valgene i USA og Frankrike. BNP-veksten i OECD blir 2,1 prosent i år, høyere enn i 2016 og veksten blir 2,2 prosent i 2018, skriver Nordens Nyheter.

USA er nærmere Kina

Global økonomisk usikkerhet er idag på historisk høye nivåer, og farget av populisme og proteksjonisme, som går hånd i hånd. med det vi kaller Trumponomics, som forventet, der presidenten har ombestemt seg flere ganger. Forholdet mellom verdens to økonomiske supermakter, Kina og USA ser ut til å ha bedret seg. Verdenshandelen viser en oppadgående trend, og ser ut til å være solid totalt sett.Et sterkt arbeidsmarked og økte investeringer tiltar i USA etter en nedgang i begynnelsen av 2017. BNP-veksten i år blir på 2,3 prosent, opp fra 1,6 prosent i 2016, for så å nå 2,5 prosent i 2018. Dersom «Trumponomics» ikke i stand til å levere, får vi begrenset vekst 2017-2018. Det amerikanske arbeidsmarkedet er fortsatt stramt; arbeidsledigheten faller til 4 prosent, og lønnsveksten når 3,5 prosent.

Venter renteøkning

Kina kjører i høygir, men Beijing trekker kreditt bremser. Tilpasninger i i fremvoksende økonomier gir bedre motstand mot amerikanske renteøkninger. Høy gjeld og politisk risiko er imidlertid klare trusler. Kinas BNP vil vokse med 6,7 prosent i år og 6,3 prosent i 2018 med en klar forbedring i produksjon og anleggs. Andre BRICS-økonomier, særlig India, bekrefter de fremvoksende økonomiene viktige bidragsytere med de forbedrede globale utsiktene 2017-18.

Ny vekst i Europa

Europa vil dra nytte av sterkere arbeidskraft og investeringene vil stige. Eurosonen BNP vokser med 2,0 prosent i 2018, og oppgangen er bredere enn tidligere. Den politiske usikkerheten er redusert etter det franske valget og det tyske riksdagsvalget vil trolig ikke endre bildet. Men den politiske trusselen er tilstede på lengre sikt. Frankrikes nye uprøvd politiske ledelsen står overfor store utfordringer og en svak økonomi tvinger kompromisser. Italia kan også bli en stor økonomisk og politisk trussel mot EU. Brexiprocessen preget av hard retorikk og posisjonering. Theresa May og Toryregeringen kan styrke sin posisjon etter valget i juni men sannsynligheten for at forhandlingene skal mislykkes steget. Utviklingen i finansmarkedene er motstridende. Til tross for politisk usikkerhet og bekymringer om politikken utviklet kinesiske og amerikanske resesjoner er globale aksjemarked næerr all-time high.Med stigende fortjeneste og sterkere økonomisk grunnlag for å aksjekurser fortsetter oppover, og dermed øker det norske oljefondet mot 10000 milliarder kroner, skriver Nordens Nyheter.