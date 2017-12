Ingeborg Borgheim, som har vært norsk landssjef i Takeda, har fått ansvar for Takedas kommersielle aktiviteter i Norge, Sverige, Danmark, Finland, og Baltikum. Takeda Norge bygger på en sterk lokal tradisjon ved at selskapet i 2011 kjøpte Nycomed som har en lang historie her i landet. Norges Banks oljefond har invester 3 milliarder kroner i japanske Takkeda Pharmaceutical Co Ltd., som omsetter for 3 milliarder med over 220 ansatte i Norden. Dermed har man ubevisst laget en japansk-norsk «Volvo-avtale», der noen av oljepengene er invest i japansk høyteknologi, samtidig som Takeda har store markedsandeler på sine områder i Europa, skriver Nordens Nyheter.

Med doktorgrad i biologi

Borgheim har doktorgrad i biolog og har arbeidet i ledende stillinger i farmasøytisk industri og helsebransjen i Norge før hun begynte som landssjef for Takeda i Norge i 2014. Ingeborg Borgheim ser frem til å få jobbe aktivt over landegrenser og bidra i en prosess der Takeda legger stadig større vekt på å arbeide med spesialisert medisin innenfor blant annet mage/tarm og kreft. Hun legger vekt på at Takeda bygger på en sterk lokal tradisjon ved at selskapet i 2011 kjøpte Nycomed som har sin historie i Norge helt fra 1874. Det gir et stort ansvar for de mange pasienter som i årtier har hatt nytte av Takedas medisiner og reseptfrie produkter. Det gjelder ikke bare for Norge, men for hele den nordisk-baltiske region.

I stillingen som Head of Nordics & Baltics er Ingeborg Borgheim første kvinnelige, norske leder med regionalt nordisk ansvar i farmasøytisk industri. Borgheim får ansvar for mer enn 220 medarbeidere i syv land og en årlig omsetning på cirka tre milliarder kroner. Ingeborg Borgheim sier det er en del strukturelle forskjeller i de nordiske markeder, men det er det likevel mye som er felles. Bare i Norge har Takeda 270 ansatte.

– Jeg er overbevist om at det ligger store fordeler i et styrket nordisk samarbeid, fordi vi kan lære mye av hverandre. Jeg tror også det er en stor gevinst for pasientene. Nå kan vi i fellesskap bli enda bedre på å jobbe for løsninger som skaper bedre helse og større livskvalitet for pasientene, sier hun.

Stort globalt selskap

Takeda (TSE: 4502 på børsen) er et forskningsbasert, globalt selskap med hovedvekt på legemidler. Selskapet er til stede i mer enn 70 markeder og satser blant annet innen spesialområder som kreft, mage/tarm og vaksiner. Som det største farmasøytiske selskapet i Japan, og et av de ledende globale selskapene i industrien, arbeider Takeda, gjennom medisinsk innovasjon, for bedre helse for pasienter over hele verden. I Norge har Takeda cirka 260 medarbeidere og et eget produksjonsanlegg i Asker utenfor Oslo. Målt i volum er Takeda landets største leverandør av legemidler. Takeda har et bredt spekter av reseptbelagte medisiner til sykehus, spesialister og allmennpraktiserende leger. Takedas reseptfrie medisiner og kosttilskudd selges i apotek.

Takeda kjøpte i 2011 Nycomed, som har vært en ledende aktør i norsk legemiddelindustri og en viktig del av nordmenns hverdag i over 140 år. Selskapet har skapt, utviklet og produsert flere av landets mest kjente legemidler. Den arven skal Takeda bygge videre på og jobbe for bedre helse og et friskere Norge. Oljefondet satser 27 milliarder i amerikanske BlackRock, som er storaksjonær i flere av sselskapene nedenfor. NBIM har også eierandeler i flere av selskapene og er størst i Nippon Life Insuranse sammen med sine amerikanske partnereMer informasjon om Takeda på www.takeda.com

