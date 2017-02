General Motors har steget 34 prosent det siste året og nå øker forventningene til at selskapet vil selge Opel. Amerikanske Ford Motor Company haar steget 9,5 prosent på børsen det siste året. Franske Peugeot har steget 43 prosent det siste året. Oljefondet eier aksjer for 3,4 milliarder NOK i General Motors(0,73 %) 3,8 milliarder i Ford Motor Company(0,78%). NBIM har satset 1,2 milliarder i Peugeot SA(0,92 %),mens siv Jensen i Finansdepartementet har kjøpt aksjer for 20,5 milliarder kroner i Daimler som produserer Mercedes Benz. Her er Oljfondet en av de største minoritetsaksjonærene og eier 2,57%. Denne aksjen har bare steget 8,2 prosent på ett år, skriver Nordens Nyheter.

PSA-gruppen som står bak bilmerkene Peugeot, Citroën og DS bekrefter at selskapet er i samtaler om å kjøpe bilmerket Opel fra General Motors, melder bransjeavisen Automotive News Europe. President Donald Trump har kommet med heftige løfter til amerikansk næringsliv, og de amerikanske småbedriftseierne har svært høye forventninger til politikken hans. Bransjeforeningen NFIBs optimismeindeks for småbedrifter steg kraftig i desember og har fortsatt å stige. Januartallene viser at optimismen er på sitt største på 12 år.

–PSA bekrefter at selskapet utforsker flere strategiske initiativer med GM med mål om å øke sin lønnsomhet og effektive drift, blant annet gjennom et mulig oppkjøp av Opel, sier selskapets talsmann Bertrand Blaise til Automotive News Europe.

Langvarig samarbeid

Inntil 2013 eide General Motors syv prosent av aksjene i den franske bilgruppen, og har samarbeidet om modeller tidligere. Hvis oppkjøpet går i orden, vil det skape en produsent med om lag 16 prosent av det europeiske markedet. GM vil forlate det europeiske markedet, der inntjeningen har vært laber etter at Storbritannia besluttet å gå ut av EU. GM tapte 257 millioner dollar på sin europeiske satsing i fjor, mot et underskudd på 813 millioner dollar året før.

–Jeg skjønner hvorfor GM vil prøve å selge sin europeiske divisjon, som ikke har tjent penger på mange år. Det er mindre klart hvorfor Peugeot vil være interessert i å kjøpe GMs eiendeler. Et kjøp vil gi dem produksjonskapasitet i Tyskland som er et av de dyreste landene å produsere biler, og vil føre til overskuddskapasitet, sier George Galliers, analytiker i Evercore ISI, til Bloomberg. PSA-gruppen vil få tilgang på Opels elbilteknologi, og kan spare penger på felles innkjøp og kostnadskutt. Hverken Opel, den franske staten som eier 14 prosent av PSA, eller Peugeot-familien har kommentert saken.

PSA-aksjen steg med nesten fem prosent etter at nyheten ble kjent. Nordens Nyheter har i tidligere artikler beskrevet hvor mye Norges Banks Investment Management eier i bil og lastebilindustrien i Asia, Europa og Amerika, ikke minst i buss- og lastebilprdusenten AB Volvo.