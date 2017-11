Kjell Inge Røkke og Akers eiendomsutviklingsselskap Fornebuporten Holding AS har kjøpt den 40 mål store tomten «Fornebu Sentrum II». Ifølge Budstikka er dette nå et stort åpent landområde mellom Portalbyggene til Technopolis og de gamle SAS-hangarene, men skal i fremtiden skal bli Fornebus sentrum.

– Jeg vil gi tilbake til samfunnet brorparten av det jeg har tjent. Dette skipet er en del av det, sier Kjell Inge Røkke til Aftenposten..

– Dette er en attraktiv tomt, som bidrar til å styrke vår posisjon på Fornebu, sier Torstein Storækre, daglig leder i Fornebuporten Holding AS.

Fornebuporten oppgir at de allerede har en god dialog om utvikling av sentrumsområdet med de andre store grunneierne. «Fornebu sentrum I» er tidligere kjøpt av Selvaag Bolig for 1,55 milliarder kroner. Selger av tomten, KLP Eiendom, forklarer i en pressemelding at de selger fordi ferdigstillelse av boligprosjektet på «Fornebu Sentrum II» har lang tidshorisont og ligger utenfor KLPs kjernevirksomhet.

Administrerende direktør Torstein Storækre i Fornebuporten Holding AS sier at planene for tomten i liten grad er utarbeidet i detalj. Selvaags KLP`S og Koksas tidligere planer vil neppe bli fulgt. Tidligere planer legger opp til bygging av boliger på begge sider avRolfsbukt veien opp mot rundkjøringen Circle K. Den grønne lungen i midten opp mot senteret skal etter planen skal beholdes. Dermed blir det 90 % boligbygg, i fem til syv etasjer på begge sider av Rolfsbuktveien som kanskje stenges inover mot siste T-banestasjon.