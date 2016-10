Først i andre halvdel av 2017 vil hovedstyret i den svenske Riksbanken å heve renten. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets sier til E24.er sannsynligheten for renteheving i desember nå svært høy. Nordea har allerede satt opp boligrenten med 0,20 prosent, men er trolig for tidlig ute ifølge den svenske Riksbanken, skriver Nordens Nyheter.

Negativ rente

Aktiviteten i svensk økonomi er stigende og svensk økonomi er i sterk utvikling.For å nå inflasjonsmået på to prosent, kreves en fortsatt ekspansiv pengepolitikk. Riksbanken lar derfor styringsrenten ligge uendret på minus 0,5 prosent. Den norske styringsrenten ligger fortsatt på pluss 0,5 prosent. Det betyr ulike konkurranseforhold for handelen der kronen har vært underpress. Sjeføkonom Kjetil Olsen i Nordea Markets sier til E 24 at det må skje noe dramatisk i amerikansk økonomi for at vi ikke skal se en ny renteheving i desember.

Fortsatt lav rente

Sentralbanken holdt den norske styringsrenten uendret på 0,5 prosent 22.09. 2016 og venter at den blir liggende på dagens nivå de neste par årene. Norges Bank påpeker i rentebegrunnelsen at den hjemlige prisveksten har vært uventet høy de siste månedene. Oversikt over rentemøter i Norges Bank viser får endringer i styringsrenten: 22.09.2016, 0,50, 1,50, -0,50.23.06.2016, 0,50, 1,50, -0,50. 12.05.2016, 0,50, 1,50, osv. Norges Bank gir sterke signaler om at det ikke blir noen rentekutt i 2016. Sammen med høyere oljepris sendte dette kronekursen rett til værs. Neste rentemøte er 27. oktober med pressemøte kl 10.30. Dagen før har den svenske Riksbanken rentemøte med pressekonferanse kl 10.30.

Uendret rente

Etter et to dager langt rentemøte i september, ble det klart at den amerikanske sentralbanken Federal Reserve beslutter å holde renten uendret på 0,25 – 0,5 prosent.Dette er det sjette strake rentemøtet uten endring i renten, i et år der banken opprinnelig hadde planlagt å heve renten hele fire ganger.Flere tror nå at renten vil heves i desember, som av mange blir ansett som sistesjanse for å heve renten dette året.

– Sånn som jeg ser det må det skje noe dramatisk for at de ikke skal sette opp renten da. Med mindre det helt åpenbart går mye dårligere med amerikansk økonomi, får vi en renteheving da, fortsetter han.

Renten på vei opp

Swedbanks sjeføkonom Harald Magnus Andreassen frykter at selv en liten renteøkning, som Nordea kunngjorde forrige fredag, kan føre til en oppbremsing i norsk økonomi. Mange boliglåns­kunder har aldri ­opplevd at den norske renten øker. Økonomene er spent på reaksjonen.Fredag satte Nordea opp renten på enkelte av sine norske boliglån med inntil 0,20prosentpoeng. Det er mange år siden sist en norsk bank satte opp renten.

– Det er litt uventet å se at rentene blir satt opp. Det er jo en stund siden sist, påpeker sjeføkonom Harald Magnus Andreassen i Swedbank. Han tror, som bankanalytikerne, at flere av bankene kan gjøre det samme.

– Jeg tror det er godt mulig at andre banker følger etter, men det er ikke noe som ligger til rette for at det skal komme ytterligere økning i hverken Norges Banks rente eller pengemarkedsrentene med det første, sier Swedbank-økonomen. Spørsmålet er om norsk økonomi tåler høyere renter. Gjeldsveksten fortsetter å holde seg høy, og tall fra Statistisk Sentralbyrå viste at husholdningenes bruttogjeld steg med 6,1 prosent i august. Nordmenn har i snitt mer enn dobbelt så mye gjeld som de har i årsinntekt.

Frykter pengebruk

Andreassen tror ikke husholdningenes belåning ennå har nådd et nivå der mindre renteøkninger kan gjøre at mange havner i uføre. En av årsakene er bankenes krav til egenkapital, og at en derfor ikke kan låne boligen «opp til pipa», sier han stil Dagens Næringsliv. Ifølge ham burde en renteøkning på 0,20 prosentpoeng egentlig være helt uvesentlig, men det er ikke nødvendigvi sikkert nå.

– Det kan hende at dette gjør noe psykologisk med folk. Det kommer jo som en overraskelse på mange at norske renter kan stige, ettersom det er veldig mange låntagere som aldri har opplevd det før. Det kan nok være en isende følelse av typen «Faderullan, kan rente stige?». Det er nok til folk kan begynne å redusere pengebruken, sier han.Forrige gang norske banker drev med renteøkninger, var under Finanskrisen i 2008, ifølge SSB-tall.

Fastrenten stiger

Knut Anton Mork, tidligere sjeføkonom i Handelsbanken, idag professor ved NTNU i Trondheim, advarte påny om en norsk boligboble. Han er ikke overrasket over at en bank nå setter opp renten.

– Jeg er usikker på hvor mye en så liten oppgang som dette kan ha å si. Men jeg er likevel spent på om det kan gi en sentimentvirkning. Det kan gjøre folk oppmerksom på at ting kan skje selv om styringsrenten forblir uendret, sier Knut Anton Mork. Men hva kan man gjøre hvis man frykter at rentene vil stige fremover? Fastrentelån kan da være svaret for mange, mener Swedbanks kredittanalysesjef Pål Ringholm. Ifølge Finansportalen.no har flere banker tiårig fastrente på rundt tre prosent, skriver Nordens Nyheter.