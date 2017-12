Cramo feirer rekord i antall utleide maskiner. Selskapet har vært gjennom en snuoperasjon med mange endringer det siste året, og nå begynner resultatene å vise seg. En meget fornøyd direktør Bjørn Melheim konstaterer at selskapet har en jevn tilstrømming av nye kunder, og at det signeres flere avtaler enn tidligere. Cramos resultater viser at det er økonomisk vekst i Norge og at stagnasjonen i boligbygging trolig er av midlertidig karakter, skriver Nordic News.

– Jeg er stolt av at Cramo er representert på de fleste store prosjekter i Norge. Med veksten trenger vi stadig flere medarbeidere, og det er gøy at søkermassen på nye stillinger viser at Cramo er en attraktiv arbeidsplass. Dette får vi også bevist gjennom resultatene i Great Place to Work-undersøkelsen som nylig er gjennomført, sier Melheim.

-Fredag 24. november nådde vi en svært viktig milepæl ved at vi satte ny rekord i antall totalt utleide maskiner, og det må feires, sier MelheimAlle avdelinger har derfor fått tilsendt kake for å markere dette – og på bildet ser vi noen av de glade ansatte på avdeling Alnabru i Oslo, avslutter han.Basert på valgkomiteens undersøkelse, drøftelser med styrets leder og konsernsjef, rapporter om uavhengig rekrutteringskonsulereslått la som styreformann.

Kommer fra ABB

Veli-Matti Reinikkala (født 1957) har hatt flere ledende stillinger i ABB, blant annet president i Region Europe i 2015 og medlem av konsernledelsen 2006-2015, leder av prosessautomatiseringsavdeling 2006-2014, forretningsområdesansvarlig for ABB-prosessen Automatisering i 2005 og Automation Technologies Divisjonsleder i Kina 2003-2004. Reinikkala er for tiden medlem av styret i UPM-Kymmene Corporation (siden 2007) og Fortum Corporation (siden 2016). Han har en Executive Master of Business Administration fra Helsinki School of Economics. Cramo er idag Europas nest største utleier av kraner og maskiner, skriver Nordens Nyheter. Zres Capital er idag største enkelteier i selskapet som er notert på den nordiske børsen i Helsingfors(Nasdaq Helsinki)-