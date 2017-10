NBIM har hatt en avkastning på 800 milliarderkroner hittil i år, opplyser Norges Bank. Oljefondet leverte enda et kvartal med positiv avkastning. Fondet fikk en avkastning på 3,2 prosent i tredje kvartal 2017, viser kvartalsrapporten fra Norges Bank. Dermed fikk Oljefondet en avkastning på 192 milliarder i kvartalet, skriver Norges Banks Investment Management i en pressemelding. Regjeringen legger opp til å bruke 231,1 milliarder kroner av oljeinntektene i statsbudsjettet(2,9 prosent) i statsbudsjetteet for 2018. I statsbudsjettet for i år la Finansdepartementet opp til å bruke 225 milliarder kroner.

Aksjemarkedet svinger

Direktør Yngve Slyngstad i NBIM sier til Dagens Næringsliv at vi må være forberedt på at aksjemarkedet svinger og kan ikke forvente en slik avkastning hvert kvartal, sier Oljefond-sjef Yngve Slyngstad, som legger til at fondet har hatt en avkastning hittil i år på 800 milliarder kroner, ifølge Slyngstad. Oljefondets aksje- og renteportefølje slo referanseindeksen, handlelisten med aksjer og obligasjoner som fondet måles mot, med 0,1 prosentpoeng. Aksjeporteføljen fikk en avkastning på 4,3 prosent, 0,01 prosentpoeng bedre enn indeksen. Obligasjonsporteføljen fikk en avkastning på 0,85 prosent, 0,05 prosentpoeng svakere enn referanseindeksen.

Eiendomsporteføljen fikk en avkastning på 2,7 prosent. Verdien av Oljefondet var denne uken over 8000 milliarder kroner i verdi,

Bør ut av Norges Bank

Oljefondet har det godt i Norges Bank, er sentralbanksjef Øystein Olsens mening. Samtidig åpner han døren på gløtt for en skilsmisse.I sommer mottok finansminister Siv Jensen (Frp) sentralbanklovutvalgets utredning med forslag til ny sentralbanklov. Utvalget ble ledet av tidligere finansråd og sentralbanksjef Svein Gjedrem. Utredningen var på rundt 600 sider, og kom etter over to års grundig arbeid.

Forslaget innebærer store endringer i organiseringen av Norges Bank. Ett av de mest omdiskuterte forslagene handler om å skille ut forvaltningen av Oljefondet i et eget selskap utenfor Norges Bank. I dag er fondet underlagt sentralbanken, og det er hovedstyret i banken som er fondets styre.

Utredningen ble sendt ut på høring med svarfrist 15. oktober. Norges Bank ba om en utsettelse til 26. oktober. Torsdag morgen kom sentralbankens svar. Nordens Nyheter har i flere kommentrer skrevet at Oljefondet bør få en friere stilling, og fondet bør deles opp i flere deler, etter blant annet risiko.