Kinesiske selskaper har annonsert internasjonale oppkjøp for over 210 milliarder dollar i år – en ny rekord. De har problemer med å fullføre oppkjøpene på grunn av økende motstand i Tyskland, USA og Australia.For seks måneder siden inngikk det kinesiske investeringsselskapet Fujian Grand Chip Investment Fund en avtale om å kjøpe det tyske databrikkeselskapet Aixtron for 670 millioner euro. Selskapet spesialiserer seg på å utvikle teknologi for avanserte lysdioder.

«Made in China 2025»

Den tyske regjeringen ga klarsignal i september, men nå har økonomiminister Sigmar Gabriel trukket tilbake tillatelsen og bedt om en ny gjennomgang. Dette kom etter press fra britiske og amerikanske myndigheter. Aixtron har utviklingsavdelinger i blant annet USA.

New York Times har dokumentert hvordan en kinesisk kunde nesten klarte å sende Aixtron til skifteretten tidligere i år ved å kansellere en større ordre. Aksjekursen stupte.

Denne kunden har nære forbindelser til Fuji an Grand Chip Investment Fund, som har lagt inn bud på selskapet. Alt av kinesiske oppkjøp er koordinert, settes deet spørsmålstegn ved dette.

Hittil i år har kinesiske selskaper annonsert oppkjøp på over 210 milliarder dollar (1750 mrd. kroner) – en ny rekord. Påtroppende president Dnald Trump ønsker å begrense importen fra Kina og kan dermed ha interesse av å begrense oppkjøp i USA+