Tirsdag vedtok Stortinget en ny lov som tillater utprøving av selvkjørende kjøretøy, og snart kan vi se selvkjørende minibusser på norske veier. Bertel O. Steen planlegger sammen med Acando piloter i flere av Norges største byer allerede i 2018.

Acando og Bertel O. Steen har de siste to årene prosjektert og gjennomført demonstrasjoner av selvkjørende minibuss i hele Norge, og over 15 000 personer har til nå prøvekjørt bussen.

– At vi nå får et lovverk som tillater utprøving av selvkjørende kjøretøy på norske veier, er starten på en transportrevolusjon. Frem til nå har Acando gjennomført demonstrasjoner på avgrensede områder, men nå kan vi endelig få testet de selvkjørende minibussene på konkrete, operative ruter. Vi planlegger nå, sammen med Bertel O. Steen, piloter i flere av Norges største byer, sier Sven Ivar Mørch, administrerende direktør i Acando Norge.

– Responsen vi har sett på alle demonstrasjonene rundt i Norge de siste årene viser at mange er interessert i slike løsninger, spesielt siden det åpner for nye områder å benytte kollektivtransport. Bertel O. Steen satser tungt på utvikling av nye tjenester og ønsker å være i førersetet i utviklingen av vår bransje. Således er dette et viktig område for oss. Vi ser virkelig frem til det videre arbeidet sammen med Acando og de pilotene som kommer fremover, sier Are B. Knutsen, direktør for tjenesteutvikling og innovasjon i Bertel O. Steen

Selvkjørende teknologi vil endre bransjer

Smart mobilitet og selvkjørende teknologi vil påvirke måten en rekke bransjer driver forretning på. En næringseiendom eller et boligprosjekt som i dag ligger noen kilometer fra et kollektivknutepunkt, kan bli et attraktivt område dersom selvkjørende minibusser kan knyttes sammen med det eksisterende kollektivnettet.

Med et mer effektivt, sømløst kollektivsystem og selvkjørende busser kan du lettere forflytte deg fra forstedene og inn til sentrum. Dette kan igjen resultere i mindre press på bysentraene, og gjøre det mer attraktivt å bo utenfor byen. Den nye loven vil akselerere fremdriften og Acando og Bertel O. Steen er klare til å bistå med introduksjonen av selvkjørende kjøretøy i Norge.

– Med nytt lovverk på plass er det naturlig at prosjekter videreføres, og vi ønsker også nye kommuner velkommen til å utforske mulighetene for selvkjørende minibusser som en del av kollektivtilbudet. Mange byer utreder i disse dager nye jernbanestasjoner og knutepunkter. Nå kan selvkjørende shuttlebusser være med å gjøre beslutningene enda bedre, sier Sven Ivar Mørch.