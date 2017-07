Sensitiv informasjon fra den svenske Transportstyrelsen kan ha lekket utlandet da dataselskapet IBM skulle ta over ledelsen av byråets datadrift i 2015. Vi har hatt debatt om det samme i norske selskaper som Telenor, Statoil og Statkraft om å sette ut IT-tjenesster til utlandet. Statsminister Stefan Löfven fra sosialdemokratene holdt torsdag en pressekonferanse på Rosenbad i Stockholm torsdag. Forsvarsminister Peter Hultqvist fortsetter i regjeringen , mens innenriksminister Ygeman og immmigrasjonsminister Morgan Johansson går av. Midt i den regjeringskrise varsle sosialdemokratene at den melder den forrige regjeringen til Konstitusjonsutskottet(KU). Bildet av den nåværende svenske regjeringen fra 2016 er ikke fulllstendig. Energiministeren Ibrahim Baylan, og migrasjon ministeren Morgan Johansson og utdanningsminister Anna Ekström samt Aida Hadzialic var ikke tilstede da bildet ble tatt

Handler om gradert info

– Det handler om beslutningen om Transportstyrelsen har hatt fullmakt til å anskaffe denne type aktivitet, med gradert informasjon, sier Riksdagen talmann Hans Hoff som har sendt inn klagen på vegne av regjeringen. Her er den svenske regjeringesn oppsummering(Kilde: Regeringen.se, skrives uten bokstavenn j som på norsk). Mandag 24 juli, statsminister Stefan Löfven en pressekonferanse på Rosenbad. På pressekonferansen presentert regjeringen pågående tiltak på sikkerhetsområdet og innen informasjonssikkerhet. Tre tiltak knyttet til outsourcing ble også presentert i Stockholm. Den ene var hvor grenssen går for outsourcing av informasjon som er verdt å beskytte, og regjeringen undersøker også hendelser knyttet til endringer i IT-drift i Transportstyrelsen. På pressekonferansen deltok Jonas Bjelfvenstam, direktør for den svenske Transportstyrelsen, Anders Thornberg,direktør for den svenske sikkerhetstjenesten PST og Micael Bydén, Øverbefelhavare i det svenske Forsvaret. en 25. juli, inviterte statsminister Stefan Löfven og andre partiledere til et møte om Transportstyrelsens outsourcing av sikkerhets IT-drift og regjeringens håndtering av saken.

Norsk kritkk av NTB

NTB og NRK villeder om svensk regjeringskrise, skriver Øyvind Tronstad på nettsteet Document. Han skriver at de fleste norske aviser er avhengige av NTB som leverandør av utenriksnyheter. Når «Byrået» svikter har de lite å falle tilbake på. Nordens Nyheter bruker svenske kilder som Regeringen.se, som har fullgod informasjon om denne saken, skriver Nordens Nyheter. Norsk presse må i størrre grad søke internasjonale kilder for sine nyheter.