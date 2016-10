Donald Trump anklager Demokratene for å forfalske meningsmålinger for å knekke ham og hans kandidatur.Twitter skriver mandag at den republikanske presidentkandidaten hevder at «Demokratene finner opp falske målinger for å ta knekken på Trump».Han la imidlertid ikke frem noen beviser som kan underbygge påstanden. «Vi kommer til å VINNE» skriver han videre. Trump ligger bak Hillary Clinton både i flere vippestater og på nasjonalt nivå på et stort flertall av amerikanske meningsmålinger.

Litt senere tvitret han igjen der han stiller spørsmål ved hvorfor Tim Kaine, Clintons visepresidentkandidat, ikke har blitt spurt om det Trump omtaler som «forferdelige syn på katolikker» i WikiLeaks-lekkasjer av Clintons epostkorrespondanse.

Kaine er selv katolikk, og han ble faktisk spurt om det da han stilte opp på et TV-intervju med NBC søndag. Her avviste Kaine at det finnes anti-katolske strømninger i Det demokratiske partiet.

Avtale på plass

Asiatiske handelsland frykter at planene om etableringen av en stor handelssone rundt Stillehavet vil kollapse etter det amerikanske presidentvalget – uansett hvem som vinner, skriver Dagens Næringsliv Etableringen av handelssamarbeidet Trans-Pacific Partnership (TPP) var ment å både holde Kina i sjakk og skape et fundament for fremtidige avtaler. Opptakskravene har vært strenge og skal ha hatt som mål å beskytte arbeidere og skape en mer rettferdig handel. Forhandlingene rundt etableringen har vært hemmeligholdte og fagforeninger og interesseorganisasjoner har kritisert prosessen. Mange asiatiske land har godkjent avtaleutkastene og håpet at en avtale ville være på plass før president Barack Obama forlater Det hvite hus.

Motstand mot avtale

Det vil ikke skje. Det er stor motstand mot avtalen i USA. De to presidentkandidatene er uenige om det meste, men begge er enige om at TPP er en dårlig avtale for USA.Singapore er et av landene som har godkjent avtalen og har ventet lenge på at USA skal godkjenne TPP-avtalen.

– Det vil være et stort tilbakeslag for USAs omdømme i Asia hvis de ikke klarer å ratifisere avtalen, sier visestatsminister Tharman Shanmugaratnam i Singapore et intervju med Financial Times.

Amerikansk test

President Obama klarte å overbevise skeptiske japanske politikere for to år siden om at det ville være i landets beste interesse å bli medlem av TPP. Han har ikke klart å gjøre det samme overfor egne partikolleger. Hillary Clinton er en åpen motstander av avtalen. USAs forsvarsminister Ashton Carter mener at avtalen er svært viktig for USA og amerikanske interesser i Asia.

– Godkjennelsen av TPP er like viktig for meg som å få et nytt hangarskip, sa Carter i vår.

Singapore statsminister var på et offisielt besøk til USA i august hvor han forsøkte å forklare overfor amerikanske politikere hvorfor det haster med å få ratifisert TPP.

– Ratifiseringen av TPP vil være en lakmustest på amerikansk troverdighet i Asia, sa Lee Hsien Loong.

Ekstreme populistiske skygger

Kina har aldri vært invitert til å delta i TPP. Kineserne venter på at TPP vil kollapse og vil etablere en handelsavtale for de østasiatiske landene.

– Demokratiet har det ikke bra for tiden. Populismen – fra venstre og høyre – blir sterkere. Det farligste er at partiene i midten som jager ekstreme populistiske skygger. De som tidligere var i midten må bruke det samme språket som de ekstreme stemmene for å bli gjenvalgt, sier Singapore visestatsminister.

Obama-administrasjonen har den andre presidentperioden hatt Stillehavsregionen og Asia som kjernen i den amerikanske utenrikspolitiske satsingen.

Økt handel, som følge av lavere toll og avgifter, skal sikre økt økonomisk vekst og velstand. Politisk har Obama sett på avtalen som en motvekt til et stadig mer selvbevisst Kina, med klare utenrikspolitiske ambisjoner om å dominere i regionen. Dette er viktig for Japan, som ser sine interesser i regionen truet av Kina, både økonomisk og politisk.