Oslo, 20.12.2016 – Sammenlignet med 2015, viser ny statistikk at nordmenn handler færre julegaver på nett. I fjor utgjorde netthandelen 25%, mens i år forventes det at 22.32% av julehandelen foregår på nett. I resten av Europa ser vi en omvendt tendens, der andelen av julehandelen på nett øker. I Storbritannia foregår 40% av all julehandel på nett, mens i Sverige handles 32.64% av julegavene på nett, skriver Nordens Nyheter.

Det er Ferratum Bank Norge, en del av finske Ferratum Group, som står bak den ferske undersøkelsen om kjøpsatferd i forbindelse med julesesongen. Med mer enn 13.000 respondenter fra 21 land, er dette en svært omfattende studie av europeisk forbrukeradferd F.erratum største aksjonær Jorma Jokela eier gjennom European Recruitment selskapet OÜ 2,833,570 aksjer (13,04% av aksjene). Totalt er Jorma Jokela eierandel er 12,451,470 aksjer som tilsvarer 57,32% av samtlige aksjer i selskapet. Fordi Europeiske Rekruttering Selskap OÜ`s aksjer er forvalterregistrerte, er de ikke synlige i aksjonærstatistikken

Norge julehandler for mindre enn Baltikum

Flere oppsiktsvekkende funn er for eksempel at nordmenn handler julegaver for en mindre andel av lønnen enn hva mennesker i Baltikum gjør. Ferratums studie viser faktisk at Norge bruker mindre penger på julegaver enn samtlige land i undersøkelsen, med unntak av Finland og Nederland. Gjennomsnittlig bruker nordmenn 16.2% av inntekten på julegaver, mens de baltiske landene Litauen, Estland og Latvia bruker henholdsvis 30.3%, 28.6% og 19.8%.

Salg av spa-opplevelser stuper

Ferratums undersøkelse viste spa-opplevelser var blant de mest populære gavene under norske juletrær i fjor, og utgjorde 17.4% av gavene. I år derimot, stuper salget av spa-opplevelser. Ferratums undersøkelse viser at kun 6% av årets julegaver vil være spa og velvære-opplevelser.

Nordmenn julehandler mest klær i Norden

Nordmenn kan forvente seg myke gaver under treet i år. Sammenlignet med resten av Norden, der leker og spill er mest populært, handler nordmenn mest klær som julegaver i år. Ferratums undersøkelse for 2016 viser at 23% av julegavene er klær, mens leker og spill utgjør 18%. I Sverige handles det 22% leker og spill, og 16% av julegavene er klær.

Kilde: Ferratum Bank Norge

Om Ferratum Group

Ferratum Group er en pionér innen finansteknologi og mobile lån, og er oppført i Prime Standard på Frankfurt-børs. Ferratum tilbyr kunder en rask og enkel vei til mobile lån og banktjenester for kunder og bedrifter. Under ledelse av gründeren Jorma Jokela har Ferratum utviklet seg raskt siden oppstart i 2005. Gruppen har 1.5 millioner aktive kunder og 4.3 millioner bruker i sin database totalt. Ferratum er representer i 23 markeder i Europa, Australia, New Zealand og Canada.

Ferratum mobilbank er nå tilgjengelig for svenske, norske og tyske innbyggere og vil bli tilgjengelig i flere andre europeiske land. Å åpne en konto tar fem minutter og kunder får blant annet muligheten til øyeblikkelig transaksjoner innenfor EØS-regionen, opptil 15 ulike kontoer i de fleste valutaer, sparekonto, termininnskudd med konkurransedyktige renter og mobile lån. I tillegg kan kunder enkelt overføre penger mellom de ulike kontoene, og dermed unngå valutaavgifter.

