Det sveitsisk-engelske selskapet Glencore og oljefondet i Qatar kjøper 19,5 prosent av aksjene i Rosneft for 10,5 milliarder euro, skriver Financial Times. Qatar Holding er største eier i Glencore PLC med åtte prosent, mens BlackRock og oljefondet i Norge har over fem prosent gjennom fire selskaper, skriver Nordens Nyheter.

Myker kraftig opp

Gazprom-gruppen med 300 000 ansatte, kjøpte det statseide oljeselskapet Rosneft i 2004. Rosneft opererer de russiske gassledninger, og eier en rekke russiske og utenlandske selskaper. Gazprom produserer 94 % av landets naturgass og kontrollerer 25 % av verdens reserver. og gruppen er rettighetshaverne til Sjtokmanfeltet i Barentshavet, som er verdens største gassfelt. Nå selger Russland arvesølvet til Glencore og oljefondet til Qatar. Statlige oljefond i Qatar, Kuweit, Saudi-Arabia og Norge kjøper seg alt oftere inn i globale selskaper, skriver Nordens Nyheter i en analyse.

Visekronprins Mohammad bin Salman la tidligere i år frem planer for Saudi-ArabiasBloomberg.

oljefond i et intervju med Bloomberg. Han vil etablere verdens største statseide fond som skal forvalte saudiske verdier på over 15.0000 milliarder kroner, som er det dobbelte av Statens Pensjonsfond Utland, eller Oljefondet. Oljefondet har investert 1,8 milliarder kroner i Gazprom(046%), som igjen eide Rosneft før salget til Glencore og oljefondet i Qatar.

Største kjøp noengang

Financial Times skriver at handelen er en av de største enkeltinvesteringene som noen gang er gjort i Russland, og et kraftig tilbakeslag for USAs og EUs sanksjoner. Rosneft er en viktig strategisk samarbeidspartner for Statoil, der det russiske selskapet har andeler på norsk sokkel, og skal levere olje til Glencore i fem år. Nå kjøper fondene seg opp i globale vestlige selskaper. Norges Banks Investment Management og BlackRock er størst i Credit Suisse med tilsammen 6,8 prosent(aksjer i prosent), der Qatar Holding LLC fortsatt har fler stemmer på generalforsamlingen Oljefond i Norge, Qatar og Saudi-Arabia øker sine eierandeler i europeiske storbanker som Credit Suisse og Barclays.

Quatar tredje størst

Saudi-Arabias oljefond er største eier i Credit Suisse, som igjen er storaksjonær i britiske Barclays. Norges Banks Investment Management har aksjer for over 20 milliarder i de to storbankene, skriver Nordens Nyheter. Saudi-arabiske Oylan Europe Ltd eier 5,33 prosent, Quatar Invest 4,71 prosent mens oljefondet er tredje størst med 4,71 prosent. Tredje største eier i Deutsche Bank er Hamad bin Jassim bin Jabor al- Thani fra Quatar med 3,05 prosent. Han leder Quatar Electricity & Water og er styreleder i The International Bank of Quatar og Quatar Diar Real Estate. Oljefondet i Quatar kjøper seg nå inn i russiske Rosneft, noe som er et hardt slag mot den vestlige boikotten av russisk næringsliv. Oljefond i oljelandet kjøper seg i alt større grad inn i globale selskaper i vesten og Russland og det tyske bilkonsernet Daimler var en av de første kandidatene. Slik ser eierskapet ut i den tyske bilgiganten som produserer Mercedes.

Kuwait Investment Authority (Investment Management) 6.90%

Norges Bank Investment Management 2.99%

The Vanguard Group, Inc. 1.86%

BlackRock Asset Management Deutschland AG 1.41%

State Street Global Advisors Ltd. 1.18%

President Vladimir Putin har delprivatisert Gazprom, men har inen planer om ytterligere privatiseringer. Her ere eierskapet i det største russiske oljeselskapet Gazprom, der den russiske staten eier 50 prosent. Her har staten med seg det norske oljefondet og BlackRock og samarbeidspartnere:

Government of Russia 50.2%

Gazprom PJSC 6.52%

The Vanguard Group, Inc. 0.91%

BlackRock Fund Advisors 0.46%

Norges Bank Investment Management 0.46%

APG Asset Management NV 0.22%

BlackRock Advisors (UK) Ltd. 0.17%

Færre sanksjoner

Financial Ties skriver at et av årets mest overraskende og største salg er en historisk triumf for Putin i forhold til den vestlige sanksjonspolitikken.. Fallet i oljeprisen og den økonomiske krisen har rammet russisk økonomi hardt.Sanksjonene mot Russland etter annektering av Krim og det russiskstøttede opprøret i Ukraina som har kostet 10.000 menneskeliv, og har avskrekket vestlige selskaper fra å investere i landet. Oljegigantene Gazprom og Rosneft spiller en nøkkelrolle i president Vladimur Putins politikk både internt og internasjonalt. Under Putin har Rosneft fått lov til å sluke en rekke andre oljeselskaper. Salget er planlagt som en del av Kremls privatiseringsplan, som Putins regjering håper skal gi økonomisk vekst. Kreml håper på store, seriøse utenlandske eiere som Qatars oljefond og Glencore, og kanskje det norske oljefondet, som kan effektivisere de statlige oljeselskapene. Statseide Rosneft er verdens største oljeprodusent. Med lave oljepriser, svært knappe tidsfrister, byråkrati, korrupsjon og vestlige sanksjoner, ble planene dømt nord og ned, skriver Nordic News.