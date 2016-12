Etter måneder med forhandlinger nådde OPEC og en gruppe oljeproduserende land, sammen med Russland, en avtale om å kutte oljeproduksjonen første halvår neste år(2017). President Vladimir Putin meglet mellom sunni-muslimske Saudi-Arabia og shia-muslimske Iran som ble meglet av Russlands president Vladimir Putin, etter at alle disse landene ble hardt rammet av fallet i oljeprisen de siste tretti måneder, skriver ISA i et markedsbrev.

Det var en ny nedadgående trend i oljeprisen som endelig overbeviste OPEC-medlemmene og Russland at kutt i oljeproduksjonen kutt var nødvendig for å hindre at oljeprisen skulle falle ytterligere. Med den nye avtalen har oljeprisen steget mer enn 15 prossent de siste dagene. Men det er bekymring hos OPEC-landene og Russland at oljeprisen likevel ikke vil fortsette å stige, og at vi vil se en nedadgående treng igjen i nær fremtid.

Oljeprisen gikk opp

Omfanget av avtalen kom som en stor overraskelse for de fleste analytikere, etter de mange forsøk på å nå en slags avtale kanskje for å forsøke å kamuflere oljeproduksjonen. Dessuten er dette den første avtalen om å redusere oljeproduksjonen i løpet av de siste åtte årene, og verdens største oljeproduserende land har i realiteten vært ute av stand til å styre oljeprisen i denne perioden. Totalt blir oljeproduksjon blant medlemslandene i OPEC ,redusert fra 33,7 millioner fat per dag til 32,5 millioner fat per dag. Dette er tilsynelatende ikke mye. Mye av reduksjonen vil komme fra Saudi-Arabia, som skal reduseres med 486,000 fat per dag. Dette kan på den annen side virke mye, og det vil redusert nivået på produksjonen i forhold til landets utgangsnivåer fra tidligere i dette tiåret. Iran vil kutte oljeproduksjonen med 4,5%, men dette betyr mindre fordi landet trenger enorme investeringer for å øke produksjonskapasiteten på lang sikt. Russland (utenfor OPEC), kutter oljeproduksjonen med 300.000 fat per dag, selv omdetaljene i Russlands foreslåtteproduksjonskutt ikke er klare. Oljeanalytikere ventet ikke ifølge ISA så store produksjonskutt som følge av en slik avtale, derav den kraftige økningen i oljeprisen etter at avtalen ble offentliggjort.

Eksperter var skeptiske

En rekke viktige faktorer gjorde ifølge ISA avtalen mulig i en tid da eksperter ble stadig mer skeptisk over utsiktene til en slik avtale. De lave oljeprisene de siste 3-4 årene hadde ødelagt den finansielle helsen til mange OPEC-land, kanskje særlig mindre produsenter var hardt rammet. Selv Saudi Arabia begynte å føle belastningen av lavere oljeinntekter med en raskt voksende befolkning som førte til store årlige utgifter i et land der alt blir blir stadig dyrere for hvert år.Likeledes har Russlands økonomi vært inne i en lavkonjunktur de siste to årene på grunn av lavere oljepriser og internasjonale sanksjoner. Russland er fortsatt avhengig av råvareeksport for å fornye den økonomiske veksten. Dette forklarer Russlands ønske om å fungere som en mellommann mellom Saudi-Arabia og Iran, tto land som var særlig motvillige til å godta kutt i oljeproduksjonen nå som russerne har gjenvunnet noe av sin tapte tilgang til viktige eksportmarkeder. Til slutt ble Saudi-Arabia tvunget til å innrømme at arbeidet med å svekke utradisjonelle oljeprodusenter som skiferoljeprodusenter i USA, ikke skadet disse nye produsenter slik Saudi-araberne hadde håpet.

Oljepris drevet opp

Mens den umiddelbare virkningen av avtalen var at oljeprisen ble drevet oppover. Først avtalen omfatter bare de seks første månedene av 2017, og det er lite som tyder på at partene som har inngått denne denne avtalen, er villige til å gå sammen om langsiktige reduksjoner i oljeproduksjonen. ISA legger til at spenninger mellom Saudi-Arabia og Iran sannsynligvis vil øke oljeproduksjonen i årene fremover. USAs skifernæring og Canadas oljesandindustri vil kunne presse oljeprisen nedover igjen.

Opptur i USA

ISA skriver at det kanskje viktigste momentet er at ingen av dissse landene kan stimulere til økt etterspørsel etter olje rundt om i verden, noe som har plaget bransjen de siste årene. Som et resultat, er det svært lite sannsynlig at oljeprisen vil stige dramatisk i de kommende månedene, og oljeprisen kan til og med å falle igjen i en ikke altfor fjern fremtid. Nordens Nyheter nevner tre ulike momenter som kan påvirke etterspørselen etter olje. Det ene er den økonomiske veksten i USA, det andre er frykten for amerikansk handelsboikott av Kina og tiltagende politisk uro. Det tredje og siste er en gryende tendens til konjunkturoppgang i Europa, som tilsammen kan føre til økt etterspørsel etter olje og gass, skriver Nordens Nyheter basert på ISA`s analyse av oljemarkedet.

Holder en viss avstand

Mens Trump og Putin, ifølge ISA, ønsker jobber tett sammen om en rekke internasjonale spørsmål, er det usannsynlig at USA og Russland er interessert i altfor dype dyp relasjoner. Totalt sett er Russland helt klart en mye svakere makt enn USA og er ikke i posisjon til å true USAs globale lederposisjon. I stedet er det Kina som vil forbli, den eneste betydelig trussel mot USAs posisjon av global dominans. Dette bringer oss tilbake til 1970-tallet, da USAs president Richard Nixon omfavnet Kina i et forsøk på å etablere et triangel mellom USA, Russland og Kina var junior partner for USA, for å nøytralisere Sovjet-unionen. I dag er det Russland som ser sseg selv som Kinas juniorpartner i det noen ser på som en ny global verdensorden med USA og Kina som verdens dominerende makter og med Russland som en svakere junior partner. Dette er ikke den posisjonen president Valdimir Putin ønsker for Russland. Derfor vil han gjenopprette russisk makt og samtidig opprettholde tettere bånd til USA som er en garanti for at Russland ikke marginalisering i verdenspolitikken på land sikt. Donald Trump har han funnet enstrategisk partner i Vladimir Putin for å oppnå en slik ambisjon.

Kilde: ISA

Oversettelse: Erik Heming

ISA driver forskning og analyse av global økonomi i 150 land med sete i Washington og Luxembourg.