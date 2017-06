Statoil offentliggjorde torsdag sin årlige scenarioanalyse frem mot 2050 og skriver at verden er på vei mot et rivaliseringsscenarioe. Donald Trumps harde linje mot internasjonalt samarbeid peker i retning av rivalisering mellom stormaktene og 30 prosent høyere oljeforbruk i 2050 enn i dag, skriver Det kan bety at oljeforbruket vil øke med rundt tredve millioner fat til rundt 120 millioner fat i 2050, ifølge Statoils sjeføkonom Eirik Wærness. som la frem analysen i Statoils lokaler på Fornebu.

Kull vil også øke

Globalt er det grunn til å være bekymret. Statoils analyse forutsetter at kullforbruket reduseres fordi dette er det mest CO2-intensive fossile brenselet. Wærness medgir at det ikke er sikkert at det skjer. Kina har for eksempel massive kullressurser og mindre gass og olje. Han legger likevel ikke skjul på at med økt oljebehov, vil oljeprisene i verden stige, blant annet fordi det vil kreve utnyttelse av vanskelige oljeressurser som tungolje i Venezuela og oljesand i Canada.Wærness at Trumps politiske signaler ikke betyr alt. Selv i USA er det sterke krefter som trekker i motsatt retning, blant annet på delstatsnivå. USA opplever allerede sterk reduksjon i CO2-utslippene fordi markedskreftene har sørget for å erstatte kull med ny skifergass.

Må levere like mye

Han peker igjen og igjen på et kaldt faktum: Hvis verden skal levere en gass- og oljeproduksjon som ligner på dagens i 2050, trengs massive nye investeringer, rett og slett fordi produksjonen naturlig faller med 3–6 prosent i dagens felter årlig. Selv i fornybarscenarioet må verden fort levere like mye olje og gass de neste drøye tredve årene som i de forrige 45. ​ Statoil har tidligere blitt kritisert fra miljøvernhold for å være for forsiktige i sine prognoser for fornybar energi og energiomleggingen. Nå mener Wærness at Statoil har tatt hardt i når man har gjort sine forutsetninger i fornybarscenarioet. Da er halve bilparken elektrisk i 2030, og antall biler solgt i 2050 lavere enn i dag på grunn av rasjonell urbanisering, skriver Statoil.