Finansminister Siv Jensen reiser til EU-hovedkvarteret i Bryssel for å diskutere Paradise Papers tirsdag. En fersk undersøkelse utført av Nordens Nyheter viser at 38 prosent av det norske oljefondets investeringer i Kina (ekslusie Hong Kong), gjelder selskaper registerrt på bl.a. Cayman Islands, Bermuda . Samme undersøkelse ble utført like før The Panama Papers ble fremlagt for noen år siden(2012). Oljefondet hadde dengang etter Nordens Nyheters anslag, 2158 milliarder kroner i skatteparadiser, som tilsvarer 30,8 prosent av oljefondets aksjeverdier, selvom fondet trakk seg ut av British Virgin Islands, Bermuda, og Panama. Formannen i NBIM`s etiske råd Johan H. Andresen, sa dengang at andre måtte svare på Nordens Nyheters spørsmål om hvorfor selskapene er registert i skatteparadisene. Av oljefondets investeringer i 515 kinesiske selskaper var 199 selskaper registert i det vi kaller skatteparadiser. Kommunikasjonsdirektør Thomas Sevang i Norges Bank og Oljefondet ønsker ikke å kommentere enkeltinvesteringer, ifølge Nordens Nyheter.

Registert på Cayman Islands

Oljefondet har investert 127 milliarder kroner i folkerepublikken Kina og 61 milliarder i Hong Kong. Størstedelen av selskapene var registert på Cayman Islands og Bermuda,mens selskaper også er registert på British Virgin islands og Jersey. Oljefondet trakk seg ut av flere skatteparadiser fra 2012 til 2013, noe som fremgår av fondets statistikk. Men stort sett samarbeider det statlige norske olefondet med de samme aktørene gjennom de samme selskapene, uten at foreligger grunn til å tro at det foreligger skatteunndragelsse fra norsk eller kinesisk side.

Oljefondet gikk ifølge en artikkel i Nordens Nyheter ut av 72 investeringer til en verdi av 4,9 milliarder kroner fra skatteparadiset Cayman Islands viser tall fra Norges Banks Investment Management fra 2013 og 2014. Tax Justice Network utarbeidet oversikt over 71 skatteparadiser, som de jevnelig oppdaterer. Øverst på listen står Sveits, Caymanøyene, Luxembourg, Hongkong, USA, Singapore, Jersey, Japan, Tyskland og Bahrain. Rangeringen er basert på grad av hemmelighold og landets andel av det globale markedet for finansielle tjenester. I 2012 ble den totale verdien av penger som oppevares i skatteparadiser anslått til rundt 21 000 milliarder US dollar. Oljefondet har etter Nordens Nyheters anslag, 2158 milliarder kroner i skatteparadiser i henhold til denne definisjonen. Dette tilsvarer 30,8 prosent av oljefondets aksjeverdier. Fondet trekker seg også ut av British Virgin Islands, Bermuda, og Panama.

Her er selskapene

Alibaba, som nylig ble verdsettes til 214 milliarder dollar, er registert på Cayman Islands via Kina. Facebook ble nylig verdsatt til 238 milliarder dollar, mens Google overgår begge med en totalverdi på 367 milliarder dollar på Nasdaq-børsen. Geely Automobile Holdings Ltd. er et investeringsselskap som driver forskning, produksjon, markedsføring og salg av bilkomponenter. Oljefondet i Norge har en eierandel på 1,97 % og har investert 1,5 milliarder kroner i Gelly Automobile Holding Ltd og som via Kina er registert i skattepaaradiset Cayman Island. Geely, som eier Volvo Cars AB har også produksjon i folkerepublikken Kina med salg på hjemmemarkedet i Europa, Midtøsten, Korea, Afrika, Sentral-og Sør-Amerika og andre land og ble grunnlagt 1. januar 1973 med hovedkontor i Hong Kong. Hele 35 100 personer er ansatt i gruoppen som omfatter Volvo Personvagnar AB i Gøteborg.

Danske Lone Fønss Schrøder , tidligere styremedlem i Aker ASA, har sittet i styret i Volvo Cars Sverige AB ifølge selskapets nettsider.Tencent Holdings Ltd. registert på Cayman Islands via Kina, driver Online annonsering og tilbyr også andretjenester. Segmentet Value Added Services omfatter online- og mobilspill, fellesskapstjenester og applikasjoner på tvers av ulike Internett- og mobilplattformer.Nettbasert annonsering består av displaybaserte og ytelsesbaserte annonser. Det andre segmentet består av varemerkelisensiering, programvareutviklingstjenester, programvaresalg og andre tjenester. Tencent er NBIM`s største investering i kina, med en investering på 15,4 milliarder med en eierandel på 0,77 %. Selskapet ble stiftet av Yi Dan Chen, Hua Teng Ma, Chen Ye Xu, Li Qing Zeng og Zhi Dong Zhang 23. november 1999 og hovedkontor t ligger i Shenzhen, Kina, med 38 775 ansatte.

Investering i vann

Oljefondet er også engasjert i Beijing Enterprises Water Group Ltd med en investering på 365 millioner NOK (0,73%). Dette selskapet er via Kina registert i skatteparadiset Bermuda. Oljefondet er ogsså inne i det kinesiske selskapet Ozner Water International Holding med 50 millioner kroner. Her eier NBIM 1,38 % og ssammen med Goldman Sachs og amerikanske Vanguard, har gruppen over ti prosents eierandel. Den kinesiske Xiao-familien eier 38,5 prosent ifølge 4-trader.com.igital Holdings er også et kinesisk selskap registert på Cayman Islands.Oljefondet i Norge har investert 215 millioner kroner og eier sammen med Black Rock og patnere 5,75 % i selskapet. Den kinesiske Wong-familien eier 38,6 %.

Paradise Papers viser at bruken av skatteparadiser når langt ut over det vi hittil har kjent til, skriveer Aftenpostens sjefredaktør Espen Egil hansen i gårsdagens avis. Forrige gang Nordens Nyheter kartla oljefondets investeringer i Kina og Hong med dokumentasjon om at store deler av pengene var plassert i skatteparadiser, unnlot Norges største avis å skrive noe om dette før The Panam Papers ble offentliggjort.Gruveselskapet Glencore lånte ifølge Aftenposten nesten 300 millioner kroner til korrupsjonsmistenkt diamant-milliardær i Kongo gjennom selskaper i skatteparadiser.