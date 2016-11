LO og Arbeiderpartiet må vise politisk vilje og evne til gjennomføring når det gjelder spørsmålet oljeleting utenfor Lofoten og Vesterålen. Man må legge vekt på økonomiske forhold der hensynet til arbeidsplasser og se bort fra venstresidens naive krav til vern av nord-norske havområder. Norge må selvsagt ta hensyn til en fallende oljepris, fordi lønnsomhetsgrensen erannerledes som følge av høye utbyggingskostnader. LO-leder Gerd Kristiansen og partileder Jonas Gahr Støre må vinne frem med å starte oljeleting og utvinning utenfor Lofoten med tanke på økende arbeidsløshet i Norge frem mot 2025, skriver Nordens Nyheter i en kommentar

Kartlegging og utbygging

Oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen skal avgjøres av regjeringen, LO og Arbeiderpartiet i år og neste år. Regjeringen Bondevik konkluderte i 2001 at regjeringen ikke ville starte med oljeboring. Regjeringen Jens Stoltenberg la fram forvaltningsplanen for havområdene utenfor Lofoten og Barentshavet 31. mars 2006 (St.meld. nr. 8 (2005–2006), og la frem»kjøreregler» for næringsvirksomhet med hensyntagende til økosystembasert forvaltning. Forvaltningsplanen ga områdene utenfor Lofoten og Vesterålen et foreløpig vern mot petroleumsvirksomhet grunnet sårbarhet. Det ble vedtatt at planen skal revideres hvert femte år, der man i 2010 og 2015 vedtok en kartlegging av forutsetningene. Høyre, Frp og Arbeiderpartiet har samme syn på at Lofoten bør kartlegges med tanke på utbygging.

Et politisk dilemma

Det er i møte med ulike argumenter og kunnskap at det fattes politiske beslutninger. Oljenæringen presenterer oljeboring utenfor Lofoten og Vesterålen som uproblematisk som følge av moderne teknologi og høy kompetanse, med tanke på nye arbeidsplasser.Industri Energi i LO argumenterer ut fra ønsket om en videreføring av muligheten for industriarbeidsplasser og håp om at oljevirksomheten vil skape lokal aktivitet. Disse argumentene må veies opp mot fiskerinæringens og miljøbevegelsens protester,og forskernes klare fraråding. I tillegg må politikerne ta hensyn til Norges internasjonale forpliktelser når det gjelder å redusere CO2-utslippene og forvaltningen av det biologiske mangfoldet, fiskeriene og sjøarealene. Totalt sett må Norge uansett regjeringens farge nå ta hensyn til de økonomiske konjunkturene, og sørge for å opprettholde arbeidsplasser i Norge. Her spiller olje og gassnæringen fortsatt en viktig rolle for å holde den økonomiske aktiviteten i Norge og hos våresamarbeidspartnere. Vi går spennende tider i møte med en venstreside som ikke ser sammenhengen mellom økt satsing på oljebransjen og internasjonal økonomisk vekst, skriver Nordens Nyheter i en kommentar.