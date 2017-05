Flere store oljeselskaper, som BP, Chevron og ExxonMobil, har de siste dagene levert resultater som viser at den verste krisen er over i bransjen. Statoil opprettholder utbyttepolitikken der aksjonærene kan velge imellom kontanter eller nyutstedte aksjer, n et justert driftsresultatet på 3.313 millioner dollar i første kvartal, som er firedobling fra samme tid i fjor.Oljeanalytikere ventet et driftsresultat på 2.668 millioner dollar for første kvartal 2017 viser estimater fra TDN Finans blant 13 analytikere. I første kvartal 2016 leverte selskapet et justert driftsresultat på 857 millioner dollar.

Høyere oljepris

Konsernsjef Eldar Sætre sier at Statoils solide finansielle resultater og sterke kontantstrøm fra alle segmenter er drevet av høyere priser, god drift og underliggende produksjonsvekst på fem prosent. Produksjonen fra norsk sokkel var den høyeste på fem år, drevet av høy regularitet og opptrapping av produksjonen på nye felt. Den internasjonale porteføljen leverte positive resultater, og kontantstrømmen per fat etter skatt var på nivå med vår norske portefølje. Vi fortsetter å redusere kostnader gjennom effektivisering, og er i rute for å oppnå ytterligere en milliard dollar i årlige kostnadsforbedringer i 2017, sa konsernsjef Eldar Sætre på en pressekonferanse i samband med resultatet.

BP tredoblet resultatet

Britiske BP som la frem resultater for første kvartal tirsdag nærmest tredoblet inntjeningen sammenlignet med samme periode ifjor. Oljeselskapenes inntjening stiger i takt med økte oljepriser og kraftige kostnadskutt. Prisen for nordsjøolje er nå over 50 dollar fatet mot 27 dollar fatet i slutten av januar i fjor. Men oppgangen i oljeprisen har kommet senere enn enkelte har ventet. Siden Statoils kapitalmarkedsdag i London i februar har oljeprisen falt med rundt ti prosent. Det samme har Statoils aksjekurs. Det til tross for at Statoils toppsjef Eldar Sætre nærmest var euforisk i sin omtale av fremtidige investeringsmuligheter. Eldar Sætre sier at etter trettiseks år i Statoil er dette de mest lønnsomme mulighete han har sett.

Leter mer i Barentshavet

Frem til 2022 skal Statoil bygge og sette i produksjon en rekke større og mindre prosjekter i Norge og resten av verden. Basert på materialet Statoil har publisert tidligere i år, anslår DN at Statoil skal investere rundt 170 milliarder kroner i disse prosjektene. De fleste av dem er på norsk sokkel. Hvis bare oljeprisen holder seg over 50 dollar, er investeringene tilbakebetalt allerede innen 2023 – ett år etter at det siste av dem er satt i produksjon.

Prosjektene vil gi en avkastning på 20 prosent etter skatt ved 50 dollar fatet stigende til 30 prosent etter skatt med en oljepris på 90 dollar fatet.Statoil er blitt 3,2 milliarder dollar billigere å drive på årsbasis sammenlignet med 2013-nivået. I år skal en ny milliard barberes bort. Selskapet har også mer enn halvert utbyggingskostnadene i enkelte planlagte prosjekter, som Johan Castberg i Barentshavet. Det betyr at de nye utbyggingene kan være lønnsomme med mye lavere oljepriser enn prosjektene som ble bygget ut i oljeboomen. I snitt kan de nye prosjektene være lønnsomme med en oljepris helt nede på 27 dollar fatet. På toppen av oljeboomen i 2013 trengte Statoils nye prosjekter i snitt en oljepris på 70 dollar fatet for å være profitable.

Betaler ned gjeld

Statoil opplyser i kvartalsrapporten torsdag å ha redusert gjeldsgraden fra 35,6 prosent til 30,0 prosent ved utløpet av mars måned. Statoil leverte en egenproduksjon på 2,146 millioner fat oljeekvivalenter per dag i første kvartal, en økning fra 2,054 millioner oljeekvivalenter per dag i samme periode i 2016. Korrigert for salg av eiendeler, var den underliggende produksjonsveksten 5 prosent sammenlignet med første kvartal i fjor.»Økningen skyldtes hovedsakelig opptrapping av produksjonen på nye felt, økt gassavtak og solid drift», heter det i kvartalsrapporten. Statoil fastholder at selskapet venter å øke den organiske produksjonen med rundt tre prosent per år i perioden 2016-20. Statoil gjentar også guidingen om en produksjonsvekst på 4-5 prosent til 2017 fra 2016-nivået. De justerte letekostnadene i første kvartal var 202 millioner dollar, en nedgang fra 280 millioner dollar i første kvartal 2016, skriver Statoil i en pressemelding.