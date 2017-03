Nigeria har tatt ut korrupsjonssiktelser mot oljeselskapene Shell og Eni i forbindelse med tildelingen av en letelisens i 2011.Nigeria sikter oljegigantene for korrupsjon, og har tatt ut korrupsjonssiktelser mot oljeselskapene Shell og Eni i forbindelse med tildelingen av en letelisens i 2011. Royal Dutch Shell PLC er den norske statens nest største investering i et enkeltselskap gjennom Oljefondet med 46 milliarder. kroner. BlackRock/Oljefondet med samarbeidspartnere stemmer for 17,8% i Shell, som nest største «eiergruppe». Oljefondet har aksjer for 8,8 milliarder kroner og eier 1,72 proent, ifølge 4-traders.com.

Offisiell korrupsjon

I rettsdokumentene kommer det fram at det nigerianske finanstilsynet mener elleve personer har begått «offisiell korrupsjon». Shell, Eni og Enis lokale datterselskap Agip skal til sammen ha gitt 801 millioner dollar til nigerianske politikere og forretningsmenn. Beløpet tilsvarer nærmere 6,8 milliarder kroner etter dagens kurs. Dette er det foreløpig seneste skrittet i granskingen av tildelingen av letelisensen OPL 245 utenfor kysten av Nigeria. Avtalen, er verdt 1,3 milliarder dollar. Feltet antas å inneholde 9 milliarder fat råoljereserver, over fire ganger så mye som Gullfaks-feltet i Nordsjøen. Avtalen har ført til økt oppmerksomhet om omfattende korrupsjon i oljeindustrien i Nigeria. Også italienske myndigheter kikker på lisenstildelingen.

Både Shell og Eni avviser feil.

– Vi har holdt oss til de relevante lovene gjennom hele prosessen. Eni og Shell betalte den nigerianske regjeringen og var ikke innblandet i avgjørelsene om hvordan de pengene skulle brukes., sa Eni-sjef Claudio Descalzi i et intervju med Financial Times i februar.I 2015 ble Muhammadu Buhari den første opposisjonslederen som vant et presidentvalg i Nigeria. Han drev valgkamp på løfter om blant annet å ta tak i den omfattende korrupsjonen.

Beste resultat for Statoil

Tidligere konsernsjef Helge Lund i Statoil, senere sjef for det britiske oljeselskapet BG Group, har bistått van Beurden i Shell med fusjonen mellom Royal Dutch Shell og BG Group. Financial Times’ redaktør Jonathan Guthrie skrev etter Lunds avgang , at han blir n fotnote i oljehistorien, en mann som ikke klarte å sette sitt preg på BG Group, og han blir husket for å ha sittet i sjefsstolen i BG Group i kjempekort tid. Da Helge Lund var konsernsjef i Statoil i 2011 , var dette selskapets beste resultat på tre tiår, 2011 var året da Statoil gikk fra å være «læregutt» til å bli en internasjonal leder.

– Helge Lund blir en av historiens fotnote-folk, ved siden av presidetn William Henry Harrison, i USA, som satt i en måned i 1841, skriver han i spalten sin i FT. Guthrie skrev at Lund bisto Van Beurden i den komplekse overgangen sammenslåingen av selskapene. Hegnar.no skrev at Helge Lund`s kompensasjon var på 130 prosent av hans grunnlønn, i tillegg til en aksjeavtale som kunne gitt ham 144 millioner kroner over fem år. Kompensasjonen da han sluttet var på på 29 millioner kroner, som ga ham en sluttpakke på 47 millioner kroner. Før han ble konssernsjef i Shell, var Ben van an Beurden direktør for Shell’s Downstream business fra januar til september 2013,før dette hadde han en rekke operasjonelle og kommersielle roller i både oppstrøms og nedstrøms-virksomhet i Shell, inkludert visepresident Manufacturing Excellence, skriver Shell på sine nettsider

– Han vil i hvert fall bli betalt godt for å bli såret, mens president Harrison fikk lungebetennelse etter å ha holdt en takketale i kulden og døde kort tid etterpå, fortsetter han ifølge NTB. Kilder: Nordens Nyheter, 4-traders, Norges Bank, NBIM.