Norges Bank Investment Management er største eier i verdens største matvaregigant Nestle, med hovedkontor i Sveits. Oljefondet er nest største eier med 2,53 prosent av aksjene. Nestle SA, med NBIM som nest største eier, har flest aksjer (3,06 % av aksjene). Storbanken Credit Suisse, med oljefondet som tredje største eier, er tredje størst i verdens største matvareselskap. Amerikanske BlackRock Inc og Vanguard har tilsammen 3,06 % i Nestle. Når vi vet at UBS Group AG, med Norges Bank som fjerde største eier, har 1,53 prosent, har finansminister Siv Jensen foten innenfor i et av verdens største matvareselskaper. Dette er et av de selskapene som kan bli rammet om president Donald Trump nå sier opp handelsavtaler. Selskapet omsetter for 776 milliarder kroner, som utgjør en tidel av oljefondet på 7429 milliarder kroner. På ett år har aksjen bare steget 1.4 prosent ifølge Euroinvestors statistikk. Fransk-sveitsiske L`Òreal eier fortsatt 23,2 prosent av antall obligasjoner i selskapet.

Har over ti prosent

Den norske stat er gjennom Norges Bank og oljefondet største eier i den sveitiske nøkkelbanken Credit Suisse AG. NBIM er største aksjonær med 4,94 %, og har investert 18,5 milliarder i banken. I 2014 eide Norges Bank IM 5,69 %, og hadde sammen med selskaper som var lojale overfor investeringsgiganten BlackRock, over ti prosent av stemmene. Det som gjør dette spennende er at NBIM i Oslo og dets amerikanske partner BlackRock(se ti på topp-listen under) ofte stemmer for mer enn ti prosent av aksjene i store internasjonale selskaper. Wallenberg-gruppen styrer sine største investeringer gjennom Investor med mellom 10 og 25 prosent av aksjene. Dette er en modell det kan se ut som oljefoondet fører, men med hjelp av dets samarbeidspartner i USA.

Tolv største selskaper

Her er oljefondets elleve største investeringer med beholdningstall for 2015(2014). Totalt har NBIM investert 332,8 milliarder i sine elleve største selskaper. Dette utgjør 5 prosent av oljefondets totalverdi. Tre selskaper er registert i Sveits, fire i USA og tre er registert i Tyskland, to i Storbritannia. Tall for 2016 legges frem av Norges Bank på en pressekonferanse i Norges Bank 28. februar.

Nestle SA, CH 51,1 mrd. NOK 2015(47,9 mrd.2014). Direkte norsk eierskap 2.43 prosent, kontrollerer 8.3 prosent.

Apple Inc.,US 41,4mrd NOK 2015,(35,5 mrd NOK 2014) Direkte norsk eierskap 0,73 %.

Roche Hold.,CH 34,9mrd NOK 2015(28,6 mrd NOK 2014) 1,66 % prosent i direkte eierskap. BlackRock/NBIM 8 %

Novartis SA,CH 33,9mrd NOK 2015,(36,3 mrd NOK 2014)1,65 % i direkte norsk eierskap.BlackRock/NBIM 10%

Alphabet Inc,US 30,5 mrd NOK2015(-). Direkte norsk eierskap er 0,76 %.

Microsoft, US 30,4mrd NOK2015. Direkte norsk eierskap 0,78%.(21,3 mrd NOK 0,71%.

BlackRock,US 28,0 mrd NOK2015, eierskap 5,66%(31,4 mrd NOK eide 7,1 %)

HSBC Hold. UK 27,2mrd NOK 2015, eierskap 1.98%(24,7 mrdNOK 2014 1,81%)

Daimler AG,D 20,5mrd NOK2015, Kuweit Invest 6.9%, NBIM og Black Rock har 9,21%

BASF AG D 19,7mrd NOK2015, NBIM og Credit Suisse har 6,11 %

Bayer AG D 15,2mrd NOK 2015, Black Rock og selskaper har 6,11 %, NBIM 2,13. Totalt 8,24 prosent.

Royal Dutch Shell 26,1 mrd NOK 2015, eierskap 2,01%(32,5 mrd NOK 2014 2,02 %)

Kilde: NBIM`s beholdsverdier, Nordens Nyheters analyse av eierskap, ref 4-traders.

Hever handelsavtaler

Donald Trump ventes å bryte ut av frihandelsavtalen med Asia/stillehavsområdet.Ifølge flere kilder kommer Trump til å trekke USA ut av forhandlingene om frihandelsavtalene med Asia/stillehavsområdet, the Trans-Pacific Partnership /TPP), melder CNN som melder dette. TPP er en handelsavtale mellom USA og elleve andre land i Asia, Oseania og Nord- og Sør-Amerika. Den omfatter land som utgjør omtrent 40 prosent av verdens brutto nasjonalprodukt (bnp). Oljefondets største globale satsinger er i USA og Europa, hovedsaklig Sveits. Hele 29 prosent av alle fondets investeringer i Kina og Hong Kong er registert i skatteparadis i Latin-Amerika. CNN skriver mandag at når Trump nå, mest sannsynlig, sender en formell ordre om å trekke USA ut av forhandlingene om TTP-avtalen, så er det et signal til demokratene og ledere verden over om at han vil sette handling bak ordene fra valgkampen. Trump har hevdet at frihandelsavtaler, blant dem TTP, skader den amerikanske arbeideren og amerikansk næringsliv.

Kan føre til ny vekst

Det er også knyttet spenning til hvordan Trump vil forholde seg til frihandelsavtalen mellom Europa og USA, Transatlantic Trade and Investment Partnership (TTIP). Ifølge en rapport fra den anerkjente amerikanske tenketanken Peterson Institute of International Economics (PIIE) vil TTP-avtalen, dersom avtalen skulle tre i kraft, bidra til at årlig eksport ville øke med over ni prosent og lønnsveksten i USA øke med 131 milliarder dollar, tilsvarende 0,5 prosent av landets BNP innen 2030. I den samme rapporten anslår PIIE også at USA ville dratt mest nytte av avtalen, men at avtalen ville generert «betydelige» fordeler for land som Japan, Malaysia og Vietnam og «solide» fordeler for de øvrige medlemslandene, skriver Dagens Næringsliv. Dersom man ønsker å se hvordan de enkelte selskaper NBIM satser på rammes, må man studere markeder og markedsandeler, noe vi kommer tilbake til i senere artikler i Nordens Nyheter.