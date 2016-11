Flere entreprenørselskaper som arbeider i Norge er gransket av revisjonsselskapet KPMG, har fått anmerkninger. Også svenske storkonsern med finansminister Siv Jensen(Oljefondet) på eiersiden har fått på pukkelen. Fondet som forvaltes av Norges Bank, hadde fredag en toppverdi på over 7300 milliarder kroner etter børsoppgang i kjølvannet av presidentvalget iUSA, skriver Nordens Nyheter. Oljefondet har aksjer i de byggeselskaper som nevnes i KPMG-rapporten for minst 5,8 milliarder kroner. Fondet solgte 4. november 414 186 aksjer (2,96%) i et av de spanske eierselskapene i et selskap som er nevnt i KPMGs rapport. Oljefondets verdi var fredag ettermiddag i 7350 millioner kroner, som er nær «All-Time-High», skriver Nordens Nyheter.

Deler ut gule kort

Skanska og NCC fra Sverige er blitt straffet for ulovlig prissamarbeid. Dogus Insat ved Ticaret AS – datterselskap av Dogus Holding AS, kontrollert av Tyrkias tredje rikeste familie, med amerikanske BlackRock på eiersiden i et tyrkisk eiendomsselskap, er nevnt i rapporten . En av eierne av Dogus Holding ble i 2008og 2009 etterforsket fordi han sto oppført på politiets liste over «medlemmer av terrororganisasjoner og organisert kriminalitet». Hverken KPMG eller Aftenposten har funnet spor etter utfall av denne saken. Analyseselskapet KPMG gikk gjennnom Nye Veier og kartla forretningsetikken hos entreprenørene som ville bygge infrastruktur i Norge. Rapporten kom ut 23. april i år, og nevner flere utenlandske entreprenører som har arbeidet eller arbeider i Norge. Her er noen utdrag fra rapporten med Aftenposten, NBIM, 4-traders.com og selskapsrapporter som kilder.

Grupo Isolux Corsán SA ,Spania:

I mai 2015 vedtok selskapet et forelegg på ca. en halv million kroner for konspirasjon, økonomisk spionasje, korrupsjon, av penger og underslag av offentlige midler, i forbindelse med bygging av motorvei i Algerie. Selskapets hovedaksjonær har vært under etterforskning for bestikkelser, hvitvasking, skattesvik og dokumentforfalskning. I mai i år ble han avsatt. Technicas Reundas SA, et samarbeidende selskap, har ifølge Wall Street Journal Franklin Tempelton(USA) som neste største eier(4,99 %) med Norges Banks Investment Management på tredjeplass. Oljefondet solgte som nevnt 414 186 aksjer( 2,96%) 4. november, trolig av frykt for medieomtale.

Hochtief og Itinera SpA, Italia

Administrerende direktør satt i 2008 i husarrest i den såkalte Rompiballe-saken, der uregelmessigheter i avfallssektoren ble etterforsket i Campania-regionen. Påstander om tilknytning til kriminelle organisasjoner. Utfall av saken ukjent.Lena Helene Dalen var i en viktig etikkdirektør i Nye Veier. Brått inngikk hun sluttavtale med selskapet – og skrev brev til Regjeringen med oppskrift på hvordan antikorusjonsarbeid bør gjøres. Dette selskapet er i finalerunden Ingen av disse selskapene slapp gjennom og fikk plass blant de fire som er plukket ut til å gi anbud på E18 Tvedestrand-Arendal. Det tyske entreprenørselskaper Hochtief er ifølge Dagens Næringsliv bøtelagt for prissamarbeid i Sør-Afrika, og datterselskapet Leighton er anklaget for korrupsjon i Australia. Til Dagens Næringsliv sa Nye Veier at grunnen til at Hochtief kom gjennom nåløyet var fordi boten var eldre enn tre år. Men Aftenposten kan dokumentere at den nyeste kjennelsen fra Sør-Afrikas konkurransetribunal om Hochtiefs prissamarbeid kom i november 2013. Den ble stadfestet betydelig kortere enn tre år tilbake da Nye Veier i begynnelsen av mai i år ga Hochtief plass i finalen om E18-prosjektet. Nye Veier sier nå til Aftenposten at ulovlig prissamarbeid kommer under retten, men ikke plikten til å avvise tilbyder.

Kan miste kontrakter

– Det er med andre ord opp til oppdragsgiver å vurdere om tilbyder skal avvises, sier direktør for kontrakt og anskaffelser,

Bjørn Børseth til Aftenposten. Han viser også til at selskaper som NCC og Skanska er blitt straffet for ulovlig prissamarbeid de siste årene, uten at de er avvist, som nevnt tidligere i denne artikkelen. Advokat Robert Myhre som har vurdert Aftenpostens saker rundt de store vei- og baneprosjektene, sier det ikke er noe problem å avvise selskap som har trådt feil.

– Dersom det foreligger siktelse eller det er vedtatt et forelegg, innebærer det en rett til å avvise tilbyderen. Det kreves ikke noe bevis, utover siktelsen som er tatt ut, sier Myhre til Aftenposten.– Det er riktig at ulovlig prissamarbeid kommer inn under retten til å avvise, ikke plikten til å avvise. At selskaper som NCC og Skanska er blitt straffet for ulovlig prissamarbeid, og dermed et ønske om å sikre likebehandling, er et dårlig argument. Det er jo da heller slik at likebehandlingen bør slå ut i form av at NCC og Skanska også avvises, sier Myhre til Aftenposten. Nordens Nyheter ba fredag lederen i oljefondets etikkråd Johan H. Andresen om en kommentar til KPMG`s rapport uten å lykkes. Aftenposten skriver om mulig tilknytning til terror, korrupsjon, bedrageri, og dokumentfalsk i selskapene som er nevnt i denne artikkelen. Norges største avis nevner også underslag av offentlige midler, og bestikkelser. Slike anklager hagler ifølge Aftenposten mot selskaper som vil bygge motorveier i Norge. Men også andre selskaper som har meldt seg på i konkurransen om å få bygge motorveier i Norge er utsatt for etterforskning for minst like alvorlig økonomisk kriminalitet., skriver Aftenposten. Nordens Nyheter konkluderer med at lederen i Norges Banks etikkråd, Johan H. Andresen, får en stadig tyngre oppgave å vurdere ulike selskaper i ulike bransjer ulike steder i verden for oljefondet som er et av verdens største investeringsfond