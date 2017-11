Norge og Kina samarbeider økonomisk som aldri før. Paradise Papers viser at bruken av skatteparadiser når langt utover det vi hittil har kjent til, skriver sjefredaktør Espen Egil Hansen i Aftenposten. Nordens Nyheters avsløringer om at 38 prosent av det norske oljefondets investeringer i kinesiske selskaper er formelt registrert i skatteparadiser. Vi snakker her om milliarder av kroner, og selvom Norges Banks Investments eierandeler er små, kan det være uetiske sider ved å samarbeide med en kommuniststat i et skatteparadis, skriver Nordens Nyheter.

Største statlige oljefond

Vi snakker ikke om skattetrette milliardærer eller globale teknologiselskaper, men om verdens største statlige oljefond, som sprer sine fangarmer overalt. Nå skal det understrekes at det ikke nødvendigvis er snakk om skatteunndragelse gjennom en registering i et skatteparadis eller to, men vi antar at kineserne neppe har registert selskaper som oljeselskapet CNOOC Ltd, i Hong Kong eller Tencent Holdings Ltd på Cayman Islands eller Geely Holding samme sted(eier Volvo Personvagnar i Gøteborg), uten å ha en hensikt med dette. China Mobile, som også er en stor norsk investering i Kina, har Hong Kong som registeringssted. Vi snakker her om investeringer på 25 milliarder norske kroner i kinesiske selskaper som igjen er registert i skatteparadis, skriver Nordens Nyheter i en kommentar. Vi snakker om ca. 200 selskaper registert i skatteparadis som Cayman Islands, Bermuda, British Virgin Islands og Jersey, av totalt 500 selskaper som det norske fondet har investert i i folkerepublikken Kina. For mer enn 15 år siden stiftet en gruppe investorer Aliaba i en ettromsleiligheten til den tidligere engelsklæreren Jack Ma i den kinesiske byen Hangzhou. Da selskapet ble børsnotert var det verdsatt til snaut 170 milliarder dollar på New York Stock Exchange i USA.

Kinesisk samarbeid

Hvem eier hvem og hvem sitter i hvilke styrer er Nordens Nyheters spesialitet. Hva globale selskaper betaler i skatt i de enkelte land er også av interesse for velferdsstaten. Aftenposten avslørte nylig at USA`s handelsminister Wilbur Ross driver business sammen med Vladimir Putins svigersønn. Nordens Nyheter avslørte allerede før Panama Papers ble lagt frem, at norske myndigheter samarbeider med kinesiske selskaper i skatteparadiser, uten at vi påstår at det skjer skatteunndragelser, og uten at vi fikk credit for dette i norsk eller nordisk presse. Dette skjedde i en periode da de norsk-kinesiske forbindelsser på politisk nivå var stivfrosne. Det ser ut til at norsk-kinesisk økonomisk samarbeid har økt de siste to årene, på tvers av de ugreie politiske forholdene som varte i mange år. Men nå er alt fryd og gammen når kinesiske selskaper med norsk oljekapital nesten er i paradis, skriver Nordic News i en kommentar til avsløringene omkring Panama og Paradise Papers.