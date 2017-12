Finansminister Siv Jensens oljefond har investert mer enn 20 milliarder norske kroner i dansk legemiddeldindustri Kursutviklingen i Novo Nordisk og biotekselskapet Novoenzymes har gitt det norske fondet meget god avkastning. Statens Legemiddelverk i Norge stiller spørsmål ved prissettingen i flere av de store internasjonale farmasøytiske selskapene. Dette gjelder foreløpig ikke de svenske og danske legemiddelgigantene, skriver Nordens Nyheter.

Novo Nordisk er gullkalven

Oljefondet har aksjer for 13 milliarder norske kroner den danske legemiddelprodusenten Novo Nordisk AS. Lørdag startet den internasjonale kreftkonferencen ASH i Atlanta der det ble presenteret nye data for det danske legemiddelselskapet Genmabs middel Darzalex, som brukes i behandling av benmargskreft i flere stadier. NBIM i Oslo satser 4,5 milliarder NOK i Novos søsterselskap Novoenzymes, der fondet eier hele 4,91 prosent. Det norske oljefondet er nå på 8400 milliarder, og det er Norges Banks beholdningstall som ligger til grunn for tallene. Novo Nordisk A / S er et helseforetak som driver forskning, utvikling, produksjon og markedsføring av farmasøytiske produkter. Den opererer gjennom diabetes og fedme omsorg; og biopharmaceuticals segmenter.

Diabetes og Obesity Care-segmentet dekker produkter for insulin; GLP-1 og relaterte leveringssystemer; orale antidiabetiske produkter; og fedme. Biopharmaceuticals-segmentet tilbyr produkter for hemofili; veksthormonbehandling; og hormonbehandling.

Her er aksjonærene i Novo Nordisk og Oljefondet og detssamarbeidspartnere(BlackRock) har 6,63 prosent , som nest største eiergruppe.

Selskap/Institusjon Antall aksjer Eierandel i prosent

Novo Nordisk Fonden 163,814,000 8.35%

Novo Nordisk A/S 52,026,054 2.65%

The Vanguard Group, Inc. 43,069,039 2.19%

Norges Bank Investment Management 42,958,316 2.19%

Alecta Pension Insurance Mutual 28,698,000 1.46%

Capital Research & Management Co. (Int.) 24,733,980 1.26%

BlackRock Fund Advisors 19,489,835 0.99%

Flossbach von Storch AG 18,016,800 0.92%

Jupiter Asset Management Ltd. 17,235,577 0.88%

Northern Cross LLC 15,948,341 0.81%

Novo Nordisk hadde et overskudd på 37 milliarder kroner i 2016. Årsvekst er på 29,9 % og aksjekursen er 329,80 DKK.

Biotek med lønnsomhet

Novozymes A / S engasjerer seg i forskning og utvikling av bioteknologiske løsninger, som produserer industrielle enzymer og mikroorganismer. Virksomhetsområdene inkluderer landbruk, bioenergi, biofarmasøytiske produkter, mat og drikke, husholdningsservice, skinn, papirmasse og papir, tekstil og avløpsvann. Selskapet ble stiftet i 2000 og har hovedkontor i København, Danmark, med 6 441 ansatte. Novoenzymes aksjonærer er som følger:( NBIM, BlackRock og partnere har 16,75 prosent av aksjene i dette selskapet) , som er et «søstersselskap » til Novo Nordisk.(NBIM har en selvpålagt eierandel på 10 prosent i ett enkelt selskap.

Navn Antall Aksjer Eierandel i prosent

Novo Nordisk Fonden 26,071,400 10.40%

Norges Bank Investment Management 15,356,180 6.11%

Baillie Gifford & Co. 15,243,078 6.07%

Novozymes A/S 12,115,802 4.82%

OppenheimerFunds, Inc. 6,963,261 2.77%

The Vanguard Group, Inc. 5,307,470 2.11%

Schroder Investment Management Ltd. 3,607,828 1.44%

WCM Investment Management 3,045,940 1.21%

BlackRock Fund Advisors 2,570,513 1.02%

RBC Global Asset Management (UK) Ltd. 2,537,261 1.01%

Novoenzymes aksjer har steget 42,2 prosent på ett år frem til idag. Overskuddet var 3 milliarder danske kroner i 2015. Aksjeksursen er 341,30 DKK.

Mot benmargskreft

Norges Banks oljefond har investert 1,3 milliarder norske kroner i det danske selskapet Genmag A.S., som står foran nye gjennombrudd i forskningen, men som har møtt kritikk for å holde for stive priser. Aksjen som har en verdi på DKK 1183, har gått ned med 1,4 % på ett år, men opp tre prosent de sistemåneder foran den store konferansen denne helgen i Atlanta, USA.

Fire norske helsedirektører har brukt ett år på å forhandle med legemiddelgiganten Roche om pris på en brystkreftmedisin som har vært i bruk i nesten hele Europa. Norske kvinner har ikke ikke medisinen fordi den er for dyr.

– 100 kvinneår er skuslet bort, sa overlege og spesialist på brystkreft Erik Wist ved Oslo Universitetssykehus til VG for to år siden. I sommer ga 18 europeiske land, inkludert Sverige og Danmark, kreftmedisinen Kadcyla til brystkreftrammede pasienter. Lars Vorland, lederen i Beslutningsforumet, seier at medisinen virker, men prisen er for høy sammenliknet med effekten.

Mange danske selskaper

Christian Hansen Holding A/S har 731 norske oljemillioner, med en norsk eierandel på 1,16 prosent. Bavarian Nordic har 380 norske oljemillioner i aksjekapital, med en norsk eierandel på 3,98 prosent. I legemiddelselskapet Colorplast har oljefondet investert 1,1 milliarder NOK, og har med dette en eierandel på 0,88 prosent. H. Lundebeck har 415 oljemillioner på eiersiden( eier 0,6%). Kilde for aksjekurser er 4-traders.com og Euroinvestor, skriver Nordens Nyheter. Det amerikanske leggemiddelselskapet Biogen er en produsent av kreftmedisin sim ikke har kunnet dokumentere pris og effekt på det norske mrarkedet. Statens Legemiddelverk har således ikke kunne anbefale dette legemiddelet i Norge, melder den norske Dagsrevyen i NRK TV mandag.