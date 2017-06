Det norske oljefondet satser tjue milliarder i ni land i Midt-Østen. Åtte av dem er arabiske mens Israel står for seksti prosent av investeringene i Midt-Østen, viser Nordens Nyheters undersøkelse. Nå vil oljefondet kjøpe seg inn i unoterte Invesstcorp, som nylig betalte to milliarder for det norske IT-selskaper ABAX. Et arabisk oljefond er største eier i Daimler som eier Mercedes Benz, Den tyske bilprodusenten Daimler, som eier Mercedes, med en investering på 17 milliarder kroner. Investcorp, startet i Bahrein i 1982, styrker sin virksomhet i Saudi-Arabia ved å utnevne Gabriel Aractingi som direktør for firmaets virksomhet i kongedømmet Saudi(Investcorp Saudi Arabia Financial Investments), ifølge nettstedet 4-traders. Herfra satser Saudi-Arabias nye konge på en offensiv investeringsstrategi. Aactingi skal bygge opp Investcorps globale virksomhet fra Riyad.

Kjøper teknologi

Gabriel Aractingi begynte firmaet i 2016 som administrerende direktør, etter å ha jobbet i Morgan Stanley og som som administrerende direktør i sin Saudi-Arabia-virksomhet, før han ble leder av det private forvaltningsselskapet Mena. Han har også i den sveitsiske privatbank Lombard Odier som leder for Midtøsten og spesielle kunder. Oljefondet og dets amerikanske partner BlackRock er store aksjonærer i Credit Suisse. I sin nye rolle vil Aractingi lede Investcorps innsats for å utvide sin virksomhet i Saudi-Arabia, og og ytterligere investerings- og produktplaceringsaktiviteter, skriver banken. Mohammed Alardhi, vise konsernsjef i Investcorp, skriver at «Saudi-Arabias nasjonale forvandlingsplan, støttet av hans kongelige høyhet Mohammed bin Salman, har satt i gang endringer, noe som vil gjør dette til en spennende periode i kongedømmets historie. Det norske oljefondet på 8140 tusen milliarder kroner er rekordstort idag tordag 8. juni.

Mulig korrupsjon

Det statlige oljefondeet satser 19,7 milliarder i 152 selskaper i Midt-Østen. Israel står for nesten 60 prosent av disse investeringene. Den norske eierandelen i israelske selskaper er relativt høy: NBIM eier 3,22 prosent i Israeli Discount Bank, der Norge investerer 652 millioner i henhold til Norges Banks beholdningstall. Kenon Holding i Israel er det eneste selskapeet som er registert i skatteparadiset Singaporet. Det israelske legemiddelkonsernet Teva Pharmaceutical Industries Ltd. er NBIM`s storsatsing i Israel. Her satser det statlige norske fondet 5,4 milliarder kroner me en eierandel på 1,69 prosent. Norges Bank stemte nylig for at konsernsjef og styreleder Yitsak Peterburg skulle få sitte frem til 2020, etter anklager mot selskapet om grov korrupsjon.

Får ikke kjøre bil

NBIM har investert 4 milliarder kroner i 34 Saudi-Arabiske prosjekter. Dette er den nest største satsingen i Midt-Østen etter Israel, der Norge har investert 11,5 milliarder NOK. Investeringen i Aljujain Corp. på 83 millioner kroner, gir en eierandel på 2,67prosent, noe som gir innflytelse i Saudisk næringsliv, som Investcorp., som nlig kjøpte Larviks-selskapet ABAX. Oljefondet i Norge er en av storaksjonærene i United international Transportations Co, som har monopol på leiebiler i Saudi-Arabia. NBIM eier 4,98 %, sammen med personer nær kongehuset. Som kjent får ikke kvinner kjøre bil i Saudi-Arabia. Dette kan være en sak for oljefondets etiske råd med Johan H. Andressen som leder. I United Arab Emirates har oljefondet investert 2,2 milliarder kroner gjennom 15 prosejkter Her er eierandelene mer moderate. I Bahrein har oljefondet bare investert 257 millioner kroner, med en eierandel på 2,47 % i Aluminium Bahrein BSC. Investcorp, med base i Bahrein/London kjøpte nylig det norske IT-selskapet ABAX. Investcorp, som satser storti Saudi.Arabia vil trolig kjøpe opp flere europeiske IT-selskaper i fremtiden, skriver Nordens Nyheter i en analyse.