Deutsche Bank selger ifølge Financial Times deler av sin virksomhet for å frigjøre kapital. Den britiske avisen bekrefter at den tyske banken selger Abbey Life forsikring til Phoenix Group for vel en milliard euro. Konsernsjef John Cryan i DB sier til avisen at man fortsetter å bygge en enklere og bedre Deutsche Bank. Black Rock, oljefondets amerikanske investeringspartner, og NBIM er største eier i tyske Deutsche Bank med 8,12 prosent. Black Rock er størst med 5,76 prosent, mens NBIM er tredje størst med 2,56 prosent. Oljefondet har investert 7,4 milliarder kroner i Deutsche Bank, 18,6 milliarder i Credit Suisse, og 20,4 milliarder i den sveistiske banken UBS AG. Aksjene i Deutsche Bank har falt nesten femti prosent, skriver Nordens Nyheterbasert på tall fra 4-traders.com.

Selger virksomhet

Kriserammede Deutsche Bank selger deler av virksomheten for 1,09 milliarder euror etter milliardkrav fra USA.Tidligere denne måneden ble det kjent at Deutsche Bank fikk et krav fra det amerikanske justisdepartementet på 14 milliarder dollar, eller omkring 115 milliarder norske kroner. Kravet kan henføres til et forlik i en pågående sak om ulovlig salg av forfalte boliglån,kalt subprimelån eller «toxic assets», fra før finanskrisen i 2008 og 2009. Deutsche Bank nektet å innfri kravet og aksjekursen fikk solid juling på Frankfurt-børsen mandag. Markedsverdien er mer enn halvert det siste året. Tredje største eier i Deutsche Bank er Hamad bin Jassim bin Jabor al- Thani fra Quatar med 3,05 prosent. Han leder Quatar Electricity & Water og er styreleder i The International Bank of Quatar og Quatar Diar Real Estate.

Oljepenger i bankene

Nytt av året er det at Norges Banks Investment Management og BlackRock er størst i Credit Suisse med tilsammen 6,8 prosent(aksjer i prosent), der Qatar Holding LLC fortsatt har fler stemmer på generalforsamlingen Oljefond i Norge, Qatar og Saudi-Arabia øker sine eierandeler i europeiske storbanker som Credit Suisse og Barclays. Norges Banks Investment har investert 13 milliarder i Credit Suisse der oljefondet eier 4,38 prosent, og har aksjer for 8,7 milliarder kroner i britiske Barclays Bank, der NBIM eier 1,96 prosent. Saudi-Arabias oljefond er største eier i Credit Suisse, som igjen er storaksjonær i britiske Barclays. Norges Banks Investment Management har aksjer for over 20 milliarder i de to storbankene, skriver Nordens Nyheter. Saudi-arabiske Oylan Europe Ltd eier 5,33 prosent, Quatar Invest 4,71 prosent mens oljefondet er tredje størst med 4,71 prosent.

Tusenvis av jobber bort

Tidligere i år ble det kjent at bankgiganten Deutsche Bank kutter 35.000 stillinger. For Norden betød det at selskapets nordiske virksomhet sentraliseres til Stockholm og London, og at kontorene i Oslo, København og Helsingfors stenger ned. Det amerikanske investeringsselskapet BlackRock var også den gaang største eier i Deutsche Bank med 6,33 %. Oljefondet eide dengang 1,89 %( har økt til 2,89), mens amerikanske Vanguard har 1,90%, og State Street Bank 1,52 %. Dermed har BlackRock/NBIM åtte prosent av aksjene i den tyske banken. Oljefondet får i henhold til egne statutter ikke eie mer enn ti prosent i et enkelt selskap. Dermed får Johan H. Andresen, leder i oljefondets etiske råd , et strategisk problem på kontorpulten. Skal oljefondet eie over ti prosent i et enkelt selskap i fremtiden, spør Nordens Nyheter i denne analysen.