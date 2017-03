Det nederlandske oljeselskapet Royal Dutch Shell selger oljesandvirksomhet blant annet tilknyttet oljesandprosjektet Athabasca for 8,5 milliarder dollar, melder Bloomberg News. På dagens kurser utgjør dette over 70 milliarder kroner. Rystad Energy skriver i en pressemelding at den globale offshore-aktiviteten i olje- og gassnæringen i 2017 vil falle ytterligere femprosent, etter å ha falt rundt 25 prosent både i 2015 og 2016. Shell er oljefondets største investering i oljesektoren, med en samlet investering på 46 milliarder kroner. Nederlands Centraal Institu voor Graal Effektenverkeer N.V. eier 44,5 prosent av selskapet, mens NBIM eier 2,59 % ifølge 4-Traders. «Gruppen BlackRock/Oljefondet» kontrollerer mer enn 20 prosent av aksjene som «nest største gruppe», skriver Nordens Nyheter.

Canadian Natural kjøper

Samtidig spår Rystad Energy en økning fra 2018, som er del av en større trend med stigende oljepriser hvor hovedargumentet er en økning i balanseprisen for skiferoljebrønner i USA. Et datterselskap av selskapet Canadian Natural kjøper Shells 60 prosent andel i Athabasca, hele Shells andel i Peace River og en rekke ikke-utviklede områder i Alberta, Canada.Kjøpesummen er på 8,5 milliarder dollar, hvorav 5,4 milliarder dollar kontant og 98 millioner aksjer i Canadian Natural, verdsatt til 3,1 milliarder dollar. Parallelt kjøper Shell og Canadian Natural i fellesskap Marathon Oils kanadiske virksomhet, som eier 20 prosent Athabasca-prosjektet, for 1,25 milliarder dollar kontant, opplyses det i en melding torsdag. Det norske oljefondet har investert 2,5 millliarder kroner(0,81%) i Canadian Natural Resources Ltd.

Seksti dollar neste år

Nettoprovenyet til Shell er på 7,25 milliarder dollar, nær 60 milliarder kroner, som vil bli benyttet til å nedbetale gjeld, opplyser selskapet.Transaksjonene reduserer Shells eierandel i Athabasca-prosjektet fra 60 til 10 prosent. En oljepris over 100 dollar fatet sendte en rekke tradisjonelle oljeselskaper på oppkjøpsjakt i oljesandsprosjekter i Nord-Amerika før oljeprisen knakk. Statoil var ingen unntak. Ni år etter de entret Canada solgte Statoil seg helt ut av kanadisk oljesand desember ifjor. Eventyret ga et tap på 4,5 milliarder kroner, torsdag falt oljeprisen nye fem prosent, skriver Nordens Nyheter.. Oljefondets totalverdi er7678 milliardeer torsdag 9. mars.