Sjefen for Federal Reserve Bank of St. Louis, James Bullard, tror Donald Trumps plan om økt satsing på infrastruktur kan bidra til å øke veksten fra 2018 til 2020, skriver Bloomberg News. Han sier at et skifte mot deregulering også kan være positivt for produktivitet og vekst, samtidig som endringer i handel og immigrasjon kan påvirke økonomien. Nå stiger også de amerikanske oljeaksjene på børsen i håp om ny vekst fordi USA tar noen skritt bort fra satsing på «grønn økonomi » de fire neste årene. Dermed kan dette smitte over på Statosils aksjer, skriver Nordens Nyheter. Styreleder og Chief Executive Officer. John S. Watson(60) leder Chevron Corporation

Chevron stiger mest

Oljefondet satser hele 22,5 milliarder kroner (eier 0,78%) i Amerikas største oljeselskap Exxon Mobile. Den norske staten sateer 12,8 milliarder kroner(0.85%) i olje og gassselskapet Chevron. Oljefondets aksjer i Exxon steg med 337 millioner kroner eller med 1,81 prosent denne uken. Chevrons aksjer steg med 2,22 prosent, som ga en økning med 284 millioner kroner i økt aksjeverdi på noen dager. NBIM eier aksjer for 3,9 milliarder kroner i Phillips 66, som samarbeidet med Conoco Phillips. På ett år har Exxon Mobile steget med 7,3 prosent, som tilsvarer 1,64 milliarder norske kroneer mer i verdi på ett år. Chevrons aksjer har steget 13,5 prosent på ett år, og det tilsvarer et kursløft på 1,7 milliarder for den norske staten. Dermed har Finansminister Siv Jensen tjent 3,4 milliarder kroner på aksjeoppgang for olje og energiaksjer i USA. Oljefondet har også aksjer i en rekke andre olje og gassselskaper i USA og Canada, som Gulfport Energy, Soutest Gas Corporation,SM Energy, Northest Natural Gas, Oasis Petroleum ogh Coccidential Petroleum. Bullard understreker imidlertid at han ikke har endret sine kortsiktige utsikter for økonomien etter at valgresultatet ble klart han Mener renteheving vil løfte pengepolitikken Han sier videre at en renteheving, kanskje i desember, kan være nok til å løfte pengepolitikken inn på et nøytralt nivå. Oljeprisen steg igjen over fem prosent tirsdag og trakk med seg amerikanske børser.Exxon Mobils aksjer steg 1,81 prosent, Chevrons aksjer klatret 2,22 prosent og Halliburton gikk opp 3,34 prosent . Chesapeake Energy skilte seg ut med en økning på hele på 10,60 prosent.

Venter amerikansk vekst

I en tale tirsdag sa sjef for Federal Reserve Bank of Boston, Eric Rosengren, at det er høy sannsynlighet for renteheving i desember. På FOMCs septembermøte var Rosengren en av tre medlemmer som stemte for høyere rente. Han gjorde det imidlertid ikke på det påfølgende møtet i november.

– Jeg følte at endringene i FOMCs uttalelser var på linje med oppfattelsen og markedsinntrykket av høy sannsynlighet for en renteheving i desember. Som en følge av dette, valgte jeg ikke å reservere meg, sier Rosenbergen ifølge manuset i en tale han skal holde i Maine tirsdag, gjengitt av Bloomberg News.

– Mange har vært overrasket over reaksjonen etter valget, men for fondsforvalterne begynner å fokusere mer på hvor potensielle investeringsmuligheter kan ligge under Trump-administrasjonen. Det har vært mye snakk om finanspolitisk stimuli og skattereform, men det er fortsatt mange bevegelige deler og ingen tydelige detaljer, uttalte aksjesjef Ross Yarrow i Robert W. Baird til Bloomberg News. Flyselskapsaksjene Delta Air klatret 0,38 prosent og United Continental Holdings steg 4,96 prosent etter at det ble kjent at investor Warren Buffet har investert betydelige beløp i selskapene tirsdag. Dermed tror han også på økonomisk opptur til tross for endringer av internasjonale handelsavtaler under president Donald Trump, skriver Nordens Nyheter.